08 сентября 2024, 12:22

Калиматов переизбран главой Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Ингушетии большинством голосов переизбрали главой республики Махмуда-Али Калиматова.

Как писал "Кавказский узел", на 8 сентября были назначены выборы главы Ингушетии.  В июне действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении баллотироваться на пост на второй срок. 15 августа Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы Ингушетии: Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева.

Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутаты парламента Ингушетии провели сегодня тайное голосование за кандидатуру главы республики, сообщило в 12.05 мск в своем телеграм-канале правительство Ингушетии. "Большинством голосов на должность главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов", - сообщил кабмин.

На заседании присутствовали 32 депутата. "Согласно действующему законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, внесённых президентом России по представлению партий, представленных в Госдуме", - поясняется в публикации.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске", "Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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