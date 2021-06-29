Омбудсмен Грузии встретилась с воспитанниками интерната в Ниноцминде

29 июня 2021, 09:43

Сотрудники офиса омбудсмена Грузии получили доступ на территорию интерната в Ниноцминде, где провели встречу с его воспитанниками и приступили к изучению документации учреждения, сообщила Народный защитник Нино Ломджария.

Как сообщал "Кавказский узел", после жалоб омбудсмена на то, что его представителей не пускают для проверки интерната для детей-сирот имени святой Нино, туда попали сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности. Часть воспитанников заявила, что они не желают оставаться в интернате - их вывезли. 6 июня суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. 14 июня грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната. Новый директор учреждения анонсировал кадровую чистку и озвучил план реформ.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Нино Ломджария посетила 28 июня воспитанников интерната в Ниноцминде. Это первый визит Народного защитника в учреждение с 2018 года, передал 28 июня грузинский "Первый канал" со ссылкой на пресс-службу офиса омбудсмена Грузии.

"Я ожидаю, что мы полностью ознакомимся с процессами и состоянием инфраструктуры. Я приехала с несколькими сотрудниками, которые работают в сфере защиты прав детей. У нас есть детский психолог на случай, если дети захотят с нами пообщаться. В первую очередь, мы хотим провести собеседование с руководством интерната. Мы посмотрим, какие процессы происходят в плане оценки потребностей детей, увидим, чем здесь занимаются социальные работники", – привел телеканал на своем сайте слова Ломджарии.

Омбудсмен добавила, что она рекомендует передать всех детей под альтернативную опеку. "Со стороны детей была отчужденность, ложные представления, страхи, поэтому нашей целью было познакомиться с воспитанниками. <…> Естественно, что у детей есть барьер, они нас видели только по телевизору и слышали о нас плохое, в том числе и от воспитателей. Это была первая встреча, и естественно, что барьер был. Мы планируем в будущем осуществить более основательные визиты и продолжим мониторинг", – привел 28 июня слова Ломджарии "Sputnik Грузия".

Напомним, что 3 июня Ломджария сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно – об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников интерната сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения. Дядя свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в школе-интернате в Ниноцминде обвинен в угрозах племяннику, сообщила 13 июня Генпрокуратура Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что ранее четверо братьев рассказали, как им жилось в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде. По словам двоих из них, детей били и воспитатели, и ребята постарше, лишали обеда и сна. Другие братья опровергли эту информацию.