Директор интерната в Ниноцминде озвучил план реформ

17 июня 2021, 02:56

Интернат для детей-сирот имени святой Нино в Ниноцминде будет преобразован в три маленьких пансиона, в них останутся дети, которые не захотят покидать заведение, сообщил глава интерната епископ Бодбийский Яков. Власти не предпринимают решительных шагов в отношении пансионата, так как не хотят портить отношения с церковью, которая во время предвыборных кампаний помогает правящей партии, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", после жалоб омбудсмена на то, что его представителей не пускают для проверки интерната для детей-сирот имени святой Нино, туда попали сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности. Часть воспитанников заявила им, что они не желают оставаться в интернате - их вывезли. 6 июня суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. 14 июня грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната для сирот в Ниноцминде после критики правозащитников в адрес епископа Спиридона Абуладзе. Интернат не закроется еще как минимум год, заявили в патриархии. Новый глава интерната епископ Бодбийский Яков заявил о предстоящей в нем кадровой чистке.



Омбудсмен Нино Ломджария 3 июня сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников школы-интерната имени святой Нино в Ниноцминде сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения. Дядя свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде обвинен в угрозах племяннику, сообщила 13 июня Генпрокуратура Грузии.

На базе интерната откроют три небольших пансиона, и при желании воспитанники могут жить в одном из них, заявил епископ Бодбийский Яков. "Интернат будет преобразован в три малых дома, по которым распределят детей. У кого будет желание, смогут остаться. Мы [...] откроем дневную школу с различными направлениями", - сказал он 16 июня в эфире телекомпании "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Дату начала реформирования интерната он не уточнил.

С патриархией ведутся переговоры по вопросу перевода воспитанников интерната в учреждения семейного типа с условиями, соответствующими проживанию детей, сказала в эфире телекомпании министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе. Перевод детей должен осуществляться безболезненно для них, отметила она. "У нас хорошие ожидания в отношении нового руководства пансионата", - заявила Тикарадзе.

Аппарат омбудсмена 15 июня официально отказался от проведения проверки интерната, объяснив это тем, что на детей оказывалось "серьезное давление", они испытывали стресс в связи с проверкой, проводимой соцработниками. Омбудсмен заявила, что не намерена создавать дополнительное напряжение среди воспитанников. "Если мы в ближайшие дни увидим, что приостановлен или не интенсивно осуществляется процесс перевода детей из интерната и интеграция их в семьи, то мы продолжим мониторинг и в первую очередь встретимся с руководителями", - сказала журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Кадровые перестановки в пансионате не принесут желаемых результатов, так как существуют системные проблемы, заявили представители неправительственных организаций, проводящих мониторинг ситуации в интернате. "Государство должно проявить ответственность, исправить системные ошибки и перевести детей из этого пансионата", - сказала руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Ника Свимонишвили в эфире телекомпании.

Власти избегают конфликтов с патртиархией

Патриархия открыла несколько интернатов в Грузии в 90-е годы прошлого века во время тяжелейшей социальной-экономической ситуации в стране, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" теолог Леван Абашидзе. Один из таких пансионатов был расположен и в Тбилиси, отметил он.

"Был голод, и церковь приютила голодающих детей, в интернаты брали всех детей, брали с улицы [...] Я не согласен с обвинениями против церкви", - сказал Абашидзе. Он отметил, что физическое насилие в отношении детей недопустимо, "но в интернате - дети с улицы, и некоторые из них очень плохо себя ведут".

Абашидзе считает, что излишне требовать от воспитателей пансионата, получающих мизерную зарплату, отношения к воспитанникам по европейским стандартам. Однако это не дает повод преувеличивать ситуацию в пансионате: говорить, что детей избивают до смерти, насилуют и об этом стало известно только сейчас, отметил он. Отказ опекунов некоторых детей перевести их в другие учреждения может быть обусловлен тем, что им нравятся порядки в пансионате, сказал теолог.

По его словам, в стране работают два интерната патриархии - в Ниноцминда и в Батуми. Мнение об интернате Святой Нино разделилось среди воспитанников, в том числе и ранее там проживавших: часть из них говорит о плохом отношении, а другая - положительно оценивает проживание в нем, напомнил Абашидзе.

Четверо братьев рассказали о том, как им жилось в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде. По словам двоих из них, детей били и воспитатели, и ребята постарше, лишали обеда и сна. Другие братья опровергли эту информацию.

Подобные жалобы детей могут быть во всех учебных заведениях - детских садах и школах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор теологии, представитель правящего совета фонда патриархии Георгий Андриадзе. "Кому-то там (в учебных заведениях) нравится, а кто-то ходить туда не хочет и считает, что в другом месте ему будет лучше", - отметил он.

Если омбудсмен заявляет о возникшей пять лет назад проблеме в интернате, то "ответственность за это (ситуацию в интернате) лежит на Народном защитнике", - считает Андриадзе. "Эту проблему надо было выявить тогда, а не спустя пять лет", - сказал он..

Власти никогда не защищали патриархию в случае конфликтов или распрей внутри церкви, отметил Андриадзе.

При этом теологи указали, что власти Грузии не станут идти против патриархии, исходя из политических интересов. В частности, среди части православной паствы священники пользуются авторитетом и влиянием, люди верят всем их заявлениям. Некоторые священники проводят агитационную кампанию в своих приходах и агитируют голосовать за правящую партию, отметили они. "Власть в Грузии не захочет портить отношения с патриархией - в стране много православных верующих, а политики думают об избирателях. Если "Грузинская мечта" считает, что большинство ее избирателей консервативны, то партия не пойдет на компромисс и не вступит в конфликт с патриархией", - считает Абашидзе.

Конфликт властей с патриархией может обернуться потерей части электората, слепо доверяющего священникам, согласился руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Церковь, ежегодно получающая из государственного бюджета 26 миллионов лари (около 8 миллионов 115 тысяч долларов), положительно относится к власти, и в отдельных случаях во время предвыборной кампании, поддерживает правящую партию, отметил он. "Власти опасаются закрывать пансионат - полномочия есть, но нет политической воли - не хотят портить отношения с церковью", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Читадзе.