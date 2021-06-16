Новый глава интерната в Ниноцминде анонсировал кадровую чистку

16 июня 2021, 16:57

Из 40 воспитателей в интернате останутся работать лишь 19, пояснил сегодня новый глава интерната для сирот в Ниноцминде епископ Яков. Он заявил о готовности встретиться с народным защитником, но отказался пустить проверяющих в интернат, объяснив это психологической травмой детей.

Как писал "Кавказский узел", после жалоб омбудсмена на то, что его представителей не пускают для проверки интерната для детей-сирот имени святой Нино, туда попали сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности. Часть воспитанников заявила им, что они не желают оставаться в интернате - их вывезли. 6 июня суд постановил, что все воспитанники интерната должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. 13 июня представители НПО собрались на площади перед парламентом Грузии, потребовав допустить в интернат омбудсмена и вывести оттуда всех воспитанников. 14 июня грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната для сирот в Ниноцминде после критики правозащитников в адрес епископа Спиридона Абуладзе. Интернат не закроется еще как минимум год, заявили в патриархии.

Омбудсмен Нино Ломджария 3 июня сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Одиннадцать НПО потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании. Несколько бывших воспитанников школы-интерната имени святой Нино в Ниноцминде сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, их вынуждают покинуть учебные заведения. Дядя свидетеля по делу о жестоком обращении с детьми в школе-интернате имени Святой Нино в Ниноцминде обвинен в угрозах племяннику, сообщила 13 июня Генпрокуратура Грузии.

В интернате для детей в Ниноцминде останется всего 19 воспитателей, хотя до недавнего времени в нем работали более 40 педагогов, заявил сегодня епископ Бодбийский Яков, который сменил на должности руководителя пансиона преподобного Спиридона. "На данном этапе останутся 19 воспитателей. Пусть кто хочет — уходит, мы никого не держим. А те, кто останутся, у них будет полный сервис, они ни в чем не будут нуждаться. Мы должны защитить интересы детей", - привел слова епископа Якова портал "Грузия Online".

Ни патриарх, ни преподобный Спиридон и никто не будет вмешиваться в дела интерната, заявил сегодня епископ журналистам. "Если вы уедете отсюда, это будет очень хорошо для детей", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Глава интерната сообщил о готовности встретиться в Тбилиси с народным защитником Нино Ломджария. "Лично я никогда не говорил, что не впущу в пансион народного защитника. Обещаю, что обязательно встречусь с ней в Тбилиси. У меня нет с этим проблем, могу встретиться хоть завтра", - процитировало его издание "Новости-Грузия".

При этом новый глава интерната не высказал готовности пустить проверяющих в интернат. "Дети получили огромную травму. Столько детей были вместе и внезапно многие ушли, мы должны это учесть. После этого приходить и задавать вопросы – вот это является проблемой", – привело его слова издание.

15 июня Ломджария обратилась к патриархии Грузии с просьбой дать возможность аппарату народного защитника осуществить мониторинг в интернате для детей – это право определено мандатом института омбудсмена. Она выразила надежду, что после смены руководства пансиона у сотрудников аппарата народного защитника больше не будет проблем в этом плане, сообщил "Sputnik-Грузия".

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, указано в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".