Комитет ООН потребовал компенсаций воспитанникам интерната в Ниноцминде

28 июня 2024, 10:21

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Власти Грузии допустили насилие над детьми в школе-интернате в Ниноцминде, заявил комитет ООН по правам ребенка и потребовал выплатить компенсации пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля стало известно, что ЕСПЧ обратился к властям Грузии с вопросами о негуманном обращении с воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде.

В 2021 году большой общественный резонанс вызвал отказ руководства интерната для детей-сирот в Ниноцминде пустить туда представителей омбудсмена. С 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Суд постановил, что все 57 воспитанников интерната должны быть распределены по семьям и приютам, после чего грузинский католикос-патриарх сменил руководителя интерната. Подробнее о скандале можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Комитет ООН по правам ребенка пришел к выводу, что власти Грузии нарушила обязательства по защите прав детей, поскольку не предотвратили физическое и психологическое насилие над детьми в интернате в Ниноцминде, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Информация о решении комитета, принятом 27 июня, размещена на сайте ООН. Согласно публикации, комитет рассмотрел жалобу, поданную от имени 57 детей, проживавших в школе-интернате.

"Воспитанники детского дома М.Л. и Л.К. рассказали членам Комитета о масштабах жестокого обращения. Родившаяся в 2008 году М.Л. с трех до тринадцати лет жила в интернате Святой Нино, где ее жестоко наказывали за ночное недержание мочи. Воспитатели часто инструктировали детей старшего возраста «наказывать» ее и других, нанося им побои и удары палками. В возрасте 11 лет ее принуждали к приему психотических препаратов. Другой ребенок, Л.К., родившийся в 2003 году, столкнулся с аналогичными трудностями, включая недостаточное питание, плохую гигиену и ограниченность передвижения. Так же обращались с его братом, у которого была инвалидность", - говорится в сообщении.

Члены Комитета обратились к властям Грузии "с просьбой обеспечить возмещение ущерба пострадавшим детям, в том числе предоставить им компенсацию и условия для реабилитации, а также принести им публичные извинения", отмечается в публикации.

"Кроме того, эксперты ООН рекомендовали проконтролировать положение других детей, находящихся на попечении государства, и провести независимое расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности", - указал комитет ООН.

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