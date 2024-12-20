Армения и Турция изучают возможность железнодорожного сообщения

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Стороны договорились о совместной оценке технических требований для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс. Предложения по перезапуску железнодорожной инфраструктуры Ереван направил и в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию. 30 июля на границе двух стран состоялась встреча армянских и турецких спецпредставителей по вопросу нормализации отношений, но политологи оценили достигнутые договоренности как незначительные и усомнились в скором улучшении отношений. 31 октября глава МИД Армении заявил, что Анкара связывает открытие границ и налаживание отношений с Арменией с армяно-азербайджанскими переговорами.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

Армения договорилась с Турцией о совместной оценке технических требований для пересечения границы по железной дороге Гюмри - Карс, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на 49-ом заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По словам Мирзояна, Армения предложила Азербайджану механизмы для перезапуска железнодорожной инфраструктуры, упрощения пограничного контроля и таможенных процедур, а также обеспечения безопасности.

"На фоне хрупкой геополитической ситуации нам больше, чем когда-либо, необходимо создать экономические связи и установить прагматичные торговые отношения, основанные на общих интересах в таких областях как энергетика, транспорт и торговля", - заявил Мирзоян, добавив о необходимости усиления межкультурных и личных связей.

Проект "Перекресток мира", предложенный правительством Армении, исходит из убеждения, что региональный диалог является ключом к установлению взаимовыгодного сотрудничества, указал министр. Проект, как отметил Мирзоян, направлен на развитие коммуникаций между странами региона с полным уважением государственного суверенитета и территориальной целостности, а также принципов равенства и взаимности.

"Перекресток мира" мог бы связать Персидский залив, Черное море и Каспийское море, тем самым значительно способствуя интеграции региона в глобальные транспортные сети и принося выгоды всем странам, пояснил Мирзоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Armenpress 19 декабря, ответил на вопрос, продолжает ли Азербайджан в контексте региональных коммуникаций развивать “коридорную логику”. Пашинян сообщил, что “нашел решение, как возобновить железнодорожное сообщение, которое было бы полностью приемлемо и для Армении, и для Азербайджана”. По словам премьера, письменное предложение этого решения правительство Армении направило Азербайджану и ждет его положительной реакции. "Когда реакция будет получена, необходимо будет быстро подписать договор и приступить к строительству железной дороги", - заявил Пашинян.

За день до этого интервью Пашиняна вице-премьер Армении Мгер Григорян в заявил журналистам, что предложения Армении по разблокировке коммуникаций остались без ответа стороны Баку. По словам Гриноряна, Азербайджан не отреагировал на предложения Армении по разблокировке коммуникаций, направленные еще в ноябре. Григорян не раскрыл детали направлений этих коммуникаций, но отметил, что отказазывается использовать введенный Азербайджаном термин "Зангезурский коридор" и вопрос юрисдикции этой дороги.

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