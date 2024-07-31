Политологи усомнились в скорой нормализации армяно-турецких отношений

31 июля 2024, 01:32

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Спецпредставители Армении и Турции провели очередной раунд переговоров по нормализации отношений двух стран, обсудив возможный запуск пограничного железнодорожного пункта Ахурик - Акьяка и упрощение визового режима для владельцев диппаспортов. Достигнутые договоренности незначительны, улучшение отношений между двумя странами пока сомнительно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", встреча армянских и турецких спецпредставителей по вопросу нормализации отношений между двумя странами запланирована на 30 июля на границе, сообщило министерство иностранных дел Армении.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

На армяно-турецкой границе в КПП "Маргара - Алиджан" 30 июля состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубеняна и Седира Кылыча, сообщил МИД Армении.

По данным ведомства, стороны подтвердили достигнутые ранее договоренности. Также обсуждался вопрос возможного запуска пограничного железнодорожного пункта Ахурик - Акьяка и договорились оценить технические потребности в соответствии с региональными событиями, которые позволят запустить этот пункт. Кроме того, спецпредставители обсудили вопрос упрощения визовых процедур для владельцев дипломатических официальных паспортов. "Стороны подчеркнули договоренность о продолжении процесса урегулирования отношений без каких-либо предварительных условий", - говорится в сообщении МИД Армении.

Достигнутые договоренности спецпредседателей Армении и Турции более чем мизерные, считает тюрколог, академик, доктор-профессор Рубен Сафрастян.

По его словам, железная дорога, о которой говорили стороны, существует еще с досоветских времен, должны лишь учитываться некоторые технические моменты. В частности, по словам Сафрастяна, железная дорога в обеих странах отличаются шириной колеи. В Турции железная дорога узкоколейная. "Видимо, стороны обсудили вопрос замены вагонов, как с помощью современных технологий из широкой колеи перейти на узкую", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Оба заявления сделаны для того, чтобы что-то заявить.

"Такое же незначительное заявление сделано по итогам встречи и касательно упрощения визового режима для владельцев дипломатических паспортов. Оба заявления сделаны для того, чтобы что-то заявить, в реальности они ничего не значат в рамках урегулирования отношений", - добавил Сафрастян.

Турции, по его мнению, необходимо показать миру, что она продолжает переговорный процесс и способна на урегулирование отношений, несмотря на то, что миру это даже не интересно. Заинтересованы в урегулировании армяно-турецких отношений США, но они уже 30 лет как заинтересованы, ничего в этом плане не меняется, Турция делает так, как ей выгодно.

Турция, отметил Сафрастян, хочет показать себя с миролюбивой стороны, решить вопрос своего имиджа. При этом, как он отметил, глава Турции продолжает оставаться в своем амплуа. Накануне встречи он сделал провокационное заявление о том, что "Турция войдет в Израиль так же, как она вошла в Карабах и Ливию", на что в израильском МИД сравнили Эрдогана с Саддамом Хусейном.

По мнению Сафрастяна, это заявление никоим образом не связано со встречей спецпредставителей Армении и Турции, оно было сделано как для внутренней публики, так и для внешней. Внутри страны, по его словам, Эрдоган захотел таким образом отвлечь внимание народа от тяжелой экономической ситуации. Во внешней политике Эрдоган захотел показать исламскому миру, что Турция - передовая и мощная страна, что пожелает, то и сделает. "Но все понимают, что на самом деле у Турции нет таких возможностей, это просто провокационная риторика Эрдогана", - отметил Сафрастян.

Он добавил, что в вопросе нормализации отношений между Арменией и Турцией никакие встречи не могут сподвигнуть на какое-либо изменение. "Эрдоган заявил, что, пока между Арменией и Азербайджаном не будет подписан договор, никакого прогресса в армяно-турецких отношений быть не может, и он руководствуется этим своим решением", - заключил Рубен Сафрастян.

Имидж Турции сложно улучшить, считает политолог Александр Искандарян, приводя в пример последнее заявление Эрдогана по поводу вторжения в Израиль.

Армения и Турция пытаются реанимировать процесс армяно-турецких контактов, однако это не очень у сторон получается, причем достаточно давно. Причина этого в том, что в этих переговорах незримо присутствует Азербайджан, отметил корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Турция, по его словам, не может не учитывать интересы Азербайджана, а Азербайджан прилагает усилия, чтобы помешать улучшению армяно-турецких отношений. Поэтому, по его мнению, даже такие скромные договоренности, как упрощение режима для лиц с дипломатическими паспортами, тоже никуда не двигаются. "И сегодня (30 июля) заговорили об этом, но процесс никуда не двигается. Это все затягивание процесса до отдельного способа давления, лишний раз сказать, что делайте то, что говорит Азербайджан", - отметил Искандарян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян в свою очередь считает, что помимо публичных заявлений, которые ничего нового, кроме железнодорожного пункта Ахурик, не говорят, могут быть и закулисные переговоры для реального продвижения вопроса открытия коридора через Мегри, в чем заинтересован Запад. Для Турции - это самый главный вопрос.

В то же время, заявил он корреспонденту "Кавказского узла", факт того, что переговоры возобновились спустя два года, говорит о том, что появились новые детали, что и обсуждалось, но это еще не значит, что стороны достигли конкретных договоренностей.

Это выглядит и как предупреждение о том, что для Армении это обернется плохо, если она по каким-то вопросам пойдет вперед с западной повесткой.

Примечательным Бадалян считает заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на фоне армяно-турецкой встрече о том, что "идея "Зангезурского коридора" не отвечает интересам Армении". "С одной стороны, заявление Хаменеи звучит, как поддержка Армении, чтобы Ереван не пошел по вопросу коридора на уступки. Но с другой стороны, это выглядит и как предупреждение о том, что для Армении это обернется плохо, если она по каким-то вопросам пойдет вперед с западной повесткой", - отметил Акоп Бадалян.

В случае установки КПП на границе с Турцией граждане Армении не смогут воспользоваться им, а выгоды от разблокировки сообщения в регионе получат Азербайджан, Россия и Турция, заявили в апреле 2023 года ереванские политологи, комментируя решение правительства Армении профинансировать проект пункта.

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