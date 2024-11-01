Глава МИД Армении объяснил проблему открытия границы с Турцией

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Открытие границ и налаживание отношений между Арменией и Турцией Анкара увязывает с армяно-азербайджанскими переговорами.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию. Ереван заинтересован прежде всего в экономическом сотрудничестве с Турцией, тогда как Анкара стремится добиться от Еревана признания Карсского договора и закрепить за собой отошедшие Турции по нему территории, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи и тюркологи. 30 июля на границе двух стран состоялась встреча армянских и турецких спецпредставителей по вопросу нормализации отношений, но политологи оценили достигнутые договоренности как незначительные и усомнились в скором улучшении отношений.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

Турция увязывает открытие границ для граждан третьих стран с армяно-азербайджанскими переговорами, поэтому, несмотря на достигнутые договоренности, границы по-прежнему закрыты, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Это пояснение прозвучало в ходе обсуждения проекта бюджета страны на 2025 год в парламенте, за прямой трансляцией заседания 31 октября следил корреспондент “Кавказского узла”.

По словам министра, Армения и Турция ведут диалог по установлению дипломатических отношений, разблокированию транспортных и иных коммуникаций. Эксперты уже провели работу по оценке инфраструктуры на границе, подобная работа планируется и на участке дороги Гюмри-Карс.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата от фракции "Айастан" Анны Григорян, почему приобретенные договоренности по открытию границ не исполнены, Мирзоян сообщил, что Анкара увязывает это с урегулированием армяно-азербайджанских отношений. Что касается урегулирования армяно-азербайджанских отношений, как отметил Мирзоян, "есть пара формулировок, которые пока не согласованы и над ними надо работать". Однако Армения, по его словам, предлагает ускорить процесс мирного соглашения и подписать согласованные на этот момент положения чтобы как можно скорее добиться результатов".

Арарат Мирзоян вновь выразил надежду, что в ближайшее время по этим двум условиям стороны смогут договориться и договор будет готов к подписанию. "Баку не раз высказывался и выдвигал предусловия по поводу Конституции Армении, якобы в ней содержатся территориальные претензии к Азербайджану, однако это абсолютно необоснованно, и Конституционный суд Армении эту необоснованность подтвердил", - заявил Мирзоян.

Он добавил, что вопрос международного признания Геноцида армян в Османской Турции не в первичном приоритете внешней политики Армении.

Касаясь вопроса Нагорного Карабаха, Мирзоян отметил, что до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, он “плохо понимает, что значит урегулирование" нагорно-карабахского конфликта. "Я обязан обеспечить гражданам Армении безопасную жизнь на суверенной и безопасной территории Республики Армения, и любой шаг исходит из этой логики", - подытожил Мирзоян.

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