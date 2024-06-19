Ереванские политологи объяснили интерес Армении и Турции к нормализации отношений

19 июня 2024, 20:30

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Ереван заинтересован прежде всего в экономическом сотрудничестве с Турцией, тогда как Анкара стремится добиться от Еревана признания Карсского договора и закрепить за собой отошедшие Турции по нему территории, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи и тюркологи.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

Пресс-служба премьер-министра Армении отчиталась, что Никол Пашинян 18 июня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Лидеры подчеркнули политическую волю к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предварительных условий", - указано в сообщении.

В краткосрочной перспективе могут быть налажены торгово-экономические отношения между Арменией и Турцией, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог, юрист-международник Ара Папян. По его словам, в Турции понимают, что под контролем страны находятся армянские территорий, независимо от того, выдвигает ли Армения Турции претензии или нет. "Даже если армяне откажутся претендовать на имущество и наследство своих предков, в Турции видят угрозу. Сегодня армянские власти слабые, ничего не предпринимают, но завтра могут выдвинуть претензии. Поэтому Турция стремится к ликвидации армянской государственности", - отметил он.

16 марта 1921 года в Москве представители Турции и РСФСР подписали "договор о дружбе и братстве", который установил северо-восточную границу Турции и СССР. Таким образом, Западная Армения (Карсская область, Сурмалинские провинции и гора Арарат) отошла Турции, а Нахичевань отдали под протекторат Советскому Азербайджану. В том же году на основе этого соглашения правительство Армении под давлением России подписало в Карсе договор, в котором отказалось от территориальных претензий к Турции. Добрососедские отношения между Арменией и Турцией возможны, если Турция признает геноцид армян и согласится возместить ущерб, причиненный по Карсскому договору, заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян.

Налаживание армяно-турецких отношений не приведет к внутриполитическому кризису, так как общественности это безразлично, считает политолог. "Политические силы не имеют того влияния на политические процессы. И правящая сила способна протолкнуть в парламенте любое решение. Если даже будут уличные протесты, власть показала готовность к насилию. Если армянские власти не будут настаивать на восстановлении справедливости, внешние игроки, подписавшие Севрский договор, не проявят инициативность, так как Армении своим отказом освободит их от обязанности следовать реализации положений договора", - предположил Папян.

Если Турции будет нужно, то она решит проблему посредством Азербайджана, в том числе и путем силового решения, предположил он. "Армянские власти ввели ложный нарратив, что если сдать Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), то у Азербайджана не будет более оснований для плохих отношений. Но время показало, что аппетит приходит во время еды, и Азербайджан продолжает выдвигать один за другим новые требования. То же самое в вопросе с Турцией. Армянская сторона заявляет об отсутствии предусловий для налаживания отношений, но это не означает, что Турция завтра не выдвинет условия, к примеру извинений за убийство турецких дипломатов. Сегодня Турции важно добиться <заявления>, что у Армении нет претензий, после чего она начнет выдвигать свои требования", - пояснил политолог.

В Турции опасаются, что Армения обратится в Международный суд, требуя признать Карсский договор недействительным, продолжил Папян.

"Карсский договор не имеет юридической силы, так как Армения его не подписывала", - отметил он, подчеркнув что в 2021 году Армения находилась под контролем большевистской Россией и кемалистской Турции. "Советская Армения не была государством. И Международный суд денонсирует его, если будет обращение. Сегодня же Армения - признанная страна. И отказ даст Турции козырь. Денонсировать международный договор возможно. Венская конвенция 1969 года позволяет сделать это, если договор был заключен вследствие коррупции, угрозы применения силы, в том числе личной угрозы. Но это уже в сто крат усложнит действия Армении", - подчеркнул он.

Международные звонки, в том числе из России, и заявления о поддержке – это протокол, не более, сказал политолог, комментируя, в частности, звонок Путина Пашиняну с предложением помощи во время наводнения. "Каких-либо скрытых посланий в этом нет. И без того Кремль делает все, чтобы Пашинян сохранил свою власть", - утверждает Папян.

Если сегодня парламентская оппозиция едина, то в вопросе налаживания отношений с Турцией не исключен раскол

Политолог Андриас Гукасян считает, что протурецкая ориентация правящей силы создает благоприятные условия для нормализации отношений."В 2010 году Конституционный суд Армении постановил, что Цюрихские протоколы не подразумевают легальность армяно-турецкой границы по Карсскому договору. Тогда как Турция добивается признания границ именно по Карсскому договору. Армения и Турция являются участниками Хельсинкского заключительного акта, в котором закреплен принцип нерушимости границ и возможности изменений в случае обоюдного согласия. В то же время, граница юридически нелегальная, так как была установлена силой в 1920 году", - заявил он «Кавказскому узлу».

"Договор о дружбе и братстве" подписанный 16 марта 2021 года в Москве, установил северо-восточную границу Турции, существующую до сих пор. Этот договор перечеркнул один из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны - Севрский, подписанный 10 августа 1920 года. Позже, в том же 1921 году, большевики решили передать Азербайджану Нагорный Карабах. В итоге границы Армении теперь определены актами, к которым она не имеет отношения и которые не имеют международного статуса, указала ранее "Кавказскому узлу" политобозреватель Наира Айрумян.

Давление США вынуждает Турцию вернуться к повестке Цюрихских протоколов, считает политолог. "После прихода к власти в Турции националистических и центристских сил, протоколы вышли из внешнеполитической повестки Турции. Но экономические проблемы лишили Турцию возможности сопротивляться Западу, который обвиняет Турцию в соучастии в этнической чистке в Арцахе", - отметил Гукасян.

Нормализация армяно-турецких отношений может привести к внутриполитическому кризису, предположил он. "Но если сегодня парламентская оппозиция едина, то в вопросе налаживания отношений с Турцией не исключен раскол, так как Республиканская партия, которая составляет костяк парламентской фракции "Честь имею", инициировала футбольную дипломатию, а АРФ "Дашнакцутюн" из фракции "Айастан" была против этого», - напомнил политолог.

По его мнению, армянское общество также не верит в искренность турецких властей. "Общество заинтересовано в нормализации отношений. Но на справедливых условиях, а именно признание Азербайджаном права на самоопределение народа Арцаха, а Турцией – геноцида армян 1915-1923 годов. Общество против уступок. Кроме того, в обществе нет доверия к Алиеву и Эрдогану, что они готовы нормализовать и установить прочный мир", - пояснил Гукасян.

Нормализация армяно-турецких отношений нейтрализует угрозы Азербайджана, добавил он. "Эту угрозу нейтрализует, прежде всего, Запад, оказывая давление на Турцию, так как ответственность за Азербайджан падает на Турцию. Если отношения будут налажены, то Азербайджану придется отказаться от военной риторики", - сказал политолог.

Гукасян согласился, что телефонные звонки и заявления о поддержке является международной практикой и помимо Кремля, поддержку Армении высказали также США, Франция и ЕС. "В этом нет политического подтекста. Тем более, что Пашинян пользуется поддержкой Кремля. Для правящей силы приоритетом является сохранение экономических и военных связей с Россией", - сказал он.

Политолог назвал мифом, что поздравления или телефонные беседы говорят о поддержке геополитическим центром. "Это агитационный нарратив для управления общественным мнением", - подчеркнул Гукасян.

Из-за закрытия границы Армения находится в торгово-экономической изоляции. Открытие границы обеспечит экономический рост.

Тюрколог Рубен Сафрастян отметил, что после обретения независимости армянский политический истеблишмент стремился к налаживанию армяно-турецких отношений. По его словам, процесс налаживания отношений не приведет к внутриполитическому кризису в стране.

"Главную роль в таких намерениях играл и играет экономический фактор. Из-за закрытия границы Армения находится в торгово-экономической изоляции. Открытие границы обеспечит экономический рост. Конечно, есть риски, но эти риски управляемы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сафрастян воздержался от оценок перспектив нормализации армяно-турецких отношений. "Турция выдвигала условия. Сегодня турецкие власти связывают процесс нормализации отношений с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном. После этого Турция пойдет на определенные шаги", - пояснил тюрколог.

Турция также требует открытия экстерриториального коридора через Сюник, считает Сафрастян. "Если мирный договор с Азербайджаном будет подписан, Турция, в частности, согласится на реализацию соглашений, а именно открытие границы для граждан третьих стран, а также лиц с дипломатическими паспортами. Непосредственно открытие границы Турция будет использовать как средство для давления на Армению. Даже после подписания мира, пока не добьется экстерриториального коридора", - подчеркнул он.

Турция способна сдержать Азербайджан от начала боевых действий, более того, Турция и Азербайджан действуют сообща, добавил тюрколог.

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