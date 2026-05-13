13:55, 13 мая 2026

Родственники Ягублу сообщили об ухудшении его состояния в азербайджанской колонии

Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на перевод оппозиционного политика Тофига Ягублу из карантинного режима в общую зону исправительного учреждения №17, условия его содержания не улучшились, а состояние здоровья, продолжает ухудшаться.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу. Защита оппозиционера намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. 6 мая стало известно, что состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось, он был помещен в медицинский пункт исправительного учреждения.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Несмотря на перевод оппозиционного политика Тофига Ягублу из карантинного режима в общую зону исправительного учреждения N17, условия его содержания не стали лучше, медицинская помощь по-прежнему не оказывается, заявила его дочь Нигяр Хази.

«12 мая нам дали встречу с отцом в колонии. Отец пришёл на встречу с костылём. Ему было трудно ходить от боли в колени. Две недели назад, когда мы виделись в последний раз, он находился в карантине.  8 мая наконец его перевели в общую зону. Мы думали, что после карантина, когда его содержали в тесном помещении, ему станет лучше – будет возможность выхода на свежий воздух, совершения небольших прогулок, то есть после 2,5 лет пребывания в тесных камерах СИЗО, он получить хоть какую-то относительную свободу. Однако оказалось, что в колонии №17 общая зона там настолько тесная, что невозможно нормально передвигаться, нет условий для выхода на свежий воздух», - сказала Ягублу.

«Теснота, тяжёлый режим, отсутствие нормальных условий, полное игнорирование серьёзной проблемы с коленом, боль — превращается фактически в пытки. Но отца по-прежнему не обследуют и не лечат. Ему даже не дают двух костылей. Ходьба на одном костыле не облегчает боль. По сравнению с тем, как мы видели его две недели назад, сейчас он выглядел еще более измождённым», - продолжила Ягублу.

Азербайджанский правозащитник, хорошо информированный о местах заключения, в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что колония номер 17 «одна из худших по условиям содержания».

«Здания этого учреждения были построено еще в середине 20 века. Территория маленькая, бараки тесные и ветхие. Эта одна из самых перенаселенных колоний. Санузлов там не хватает», - сказал правозащитник на условиях анонимности.

Напомним, что Тофиг Ягублу  в конце февраля был заключен в карцер. Дочь политика связала наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую прекратил по настоянию родных 20 марта.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

