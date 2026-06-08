Азербайджанский активист Мустафаев сообщил об угрозах продлить заключение

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В Азербайджане профсоюзный активист Эльвин Мустафаев подвергся угрозам со стороны руководства исправительного учреждения заведением против него нового уголовного дела, чтобы отсрочить его освобождение из заключения.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Баку частично удовлетворил просьбу руководства исправительного учреждения и постановил отправить Эльвина Мустафаева в крытую тюрьму на полгода. Активист заявил в суде, что его оговорили с целью добиться ужесточения режима наказания.

Активист альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Суд приговорил Мустафаева к трем годам заключения, Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор. Правозащитники признали Мустафаева политзаключенным наряду с другими арестованными членами той же организации - Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым.

Мустафаев подвергается давлению со стороны руководства ИУ-17, где отбывает наказание, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении Конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа».

Замначальника колонии Самит Гафаров пригрозил Мустафаеву новым уголовным делом, чтобы его не выпустили по окончанию срока наказания, далее отмечается в релизе.

Причиной давления на Мустафаева стало его протесты против не оказания должной медицинской помощи, отбывающему в ИУ-17 оппозиционному политику Тофигу Ягублу, указывается в сообщении профсоюзной организации.

Информацию об угрозах активисту в колонии подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» и его отец Али Мустафаев. По его словам, до окончания срока наказания остается менее двух месяцев.

“До завершения срока наказания Эльвина остается менее двух месяцев. – 4 августа активист должен освободиться. Но, мы опасаемся, что против него могут организовать провокацию в колонии, чтобы открыть новое дела и оставить в заключении», -отметил отец активиста.

Бакинский юрист, специализирующийся на защите прав арестованных активистов и журналистов указал на прецеденты, когда в Азербайджане «в политически мотивированных делах открывали новые дела незадолго до окончания их сроков с целью продлить тюремное заключение».

«В Азербайджане было немало таких случаев. В свое время, новые дела буквально за считанные недели или месяцы до освобождения возбуждали против блогера Мехмана Гусейнова, бывшего министра здравоохранения Али Инсанова, экс-депутата Гусейна Абдуллаева, оппозиционера Мамеда Ибрагима. Обычно поводом для открытия нового дела используют такие методы как инспирация «насилия против надзирателя» или подкладывают запрещенный предмет, к примеру нож. Кстати, Абуллаев все еще в тюрьме по новому делу, а Мамед Ибрагим вновь оказался в заключении в ноябре 2025 года», - сказал в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года на насилие в колонии N17 жаловался также оппозиционный активист Лачин Велиев, а годом ранее - член движения "Мусульманское единство" Бахтияр Бабашов.