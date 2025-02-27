Гусейн Абдуллаев приговорен к 9 годам лишения свободы

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Суд в Баку приговорил экс-депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева к 9 годам лишения свободы. Защита не согласна с вердиктом суда и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние серьезно ухудшилось и угрожает жизни. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о срочных мерах для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву. 20 сентября защита Абдуллаева добилась для него обследования частным врачом. 5 декабря 2024 года прокурор предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения свободы.

Гусейн Абдуллаев был объявлен в розыск по делу о неуплате налогов в июне 2013 года, спустя месяц после публикации видеоклипа на его песню Susma! ("Не молчи!") с кадрами разгона полицией протестных акций в Баку. В июле 2013 года Абдуллаев попросил политубежище в Германии и получил его, но все равно был задержан в Турции по линии Интерпола и экстрадирован в Азербайджан, где его обвинили в уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и вымогательстве. 1 октября 2019 года суд приговорил Абдуллаева к шести годам заключения. За 47 дней до окончания срока Абдуллаеву было предъявлено новое обвинение - в легализации денег, добытых преступным путем, ему грозило до 12 лет лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 февраля завершился процесс по делу Абдуллаева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Джавад Джавадов. По словам адвоката, в ходе заседания защита в заключительном слове просила суд оправдать экс-депутата.

«Мы указали на необоснованность уголовного преследования Абдуллаева по этому делу. Эпизоды обвинения были связаны с предыдущим уголовным делом против него, по которому Абдуллаева его уже осудили. Согласно законодательству, лицо не может быть дважды наказано за одно и тоже деяние", - отметил Джавадов.

По его словам, сам Абдуллаев, из-за проблем со здоровьем принявший участие в заседании в он-лайн режиме из СИЗО, также просил оправдать его. Однако в итоге суд вынес обвинительный приговор о лишении Абдуллаева свободы сроком на 9 лет.

Защита подаст апелляцию на приговор, сказал адвокат.

Азербайджанский правозащитник, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов усмотрел предвзятость суда в деле Абдуллаева.

«Гусейн Абдуллаев был взращен этой системой, а потом наказан за то, что пошел против нее. Он в 1990-е годы занимался бизнесом в сфере продажи за рубеж нефтепродуктов. В 2005 году он стал депутатом. Однако в парламенте он стал критиковать правительство и был спровоцирован в зале законодательного органа на драку, попал в тюрьму. После освобождения он эмигрировал в Европу. Сочиненная им песня «Сусма» (Не молчи) фактически стала маршем оппозиции на президентских выборах 2013 года. Впоследствии, когда он был в Турции, его задержали и передали Азербайджану, где он получил 6 лет тюремного срока. Когда его срок приближался к концу, ему выдвинули новые обвинения, которые по фактам повторяли прежние. И вот его вновь осудили на 9 лет тюрьмы», - сказал Эмин Гусейнов.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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