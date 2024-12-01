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11:39, 1 декабря 2024

Бабашов пожаловался на избиение в исправительном учреждении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Близкие активиста движения "Мусульманское единство" Бахтияра Бабашова потребовали привлечь к ответственности сотрудника исправительного учреждения в Баку, который, по их словам, избил активиста.

Как информировал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Самир Бабаев был задержан 9 марта 2023 года. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков. 19 октября того же года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 4 годам лишения свободы. Адвокат Бабашова Зибейда Садыгова заявила о неправомерности приговора, поскольку достоверных доказательств вины активиста не было представлено.

Самир Бабашов подвергся физическому давлению в исправительном учреждении № 17, в знак протеста его супруга журналистка и правозащитница Арзу Абдулла 30 ноября провела одиночный пикет перед этим пенитенциарным учреждением, расположенном в пригороде Баку – поселке Бина.

Абдулла потребовала положить конец насилию против ее мужа и других заключенных. По ее словам, Бабашова ударил начальник режима исправительного учреждения Самид Гафаров.

"Под предлогом того, что куртка у Бахтияра длиннее, чем положено, начальник режима напал на моего мужа, схватил за грудь и ударил об стенку, потом ударил кулаком. Он заявил Бахтияру, что, если захочет, изобьет его. Бахтияр вынужден был одеть длинную верхнюю одежду временно, потому что его короткую куртку я забирала на стирку. Не мог же он зимой ходить без верхней одежды. Гафаров и ранее совершал незаконные действия против Бахтияра и других заключенных", – рассказала Абдулла корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в ИУ-17, вновь прибывших заключенных помещают на один месяц на так называемый "карантин". "В этот период зачастую приносимые заключенным передачи – продукты, вещи не дают им, и выставляют на продажу в тюремном магазине. Что значит – зариться на сахар, чай, заключенных? Это падение морали ниже дна", – возмутилась Арзу Абдулла.

Она отметила, что направила жалобу в Пенитенциарную службу Азербайджана. "Но мне ответили, что "факт не подтвердился", дескать Гафаров не бил моего мужа. Конечно же, они выгораживают своего сотрудника. Мало того, что моего мужа арестовали и осудили по сфабрикованному обвинению, так ему не дают покоя и в тюрьме", – сказала Абдулла.

Оказание физического давления на заключенных является распространенной практикой, отметил со-координатор Союза За свободу политзаключенным Азербайджана Эльшан Гасанов.

"На заключенных оказывается давление, а иногда применяется физическая сила за любое неповиновение незаконным ограничениям прав. При этом начальники режимов учреждений обладают неограниченными полномочиями, чтобы держать заключенных в страхе. В тюрьмах много верующих и они в особенности уязвимы, поскольку часто пользуются уважением и авторитетом среди заключенных. Очевидно, физическое давление на Бабашова из-за его длинной верхней одежды было просто предлогом. Пенитенциарная служба сама обязана обеспечивать одеждой заключенных, если она не делает этого, они сами вынуждены решать свои проблемы", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане 319 политзаключенных и две трети из них – верующие. Подавляющее большинство из них арестовано по делам о наркотиках, продолжил он. "Бахтияр Бабашов также у нас в списке политзаключенных. Мы отслеживали его дело – никаких достоверных доказательств против него не было. Мы уверены, что его арестовали за членство в "Мусульманском единстве", – сказал Гасанов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

Напомним, ранее, арестованные в Баку журналистки Abzas Media заявили, что заключенные не получают положенные им по закону продукты, одежду, гигиенические и постельные принадлежности.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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