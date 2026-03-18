Кавказский узел

01:28, 18 марта 2026

Подозреваемый в подготовке теракта арестован в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе заключил под стражу гражданина Украины и России, обвиняемого в подготовке поджога здания волонтерской группы. 

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала масштабных боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии. 

Обвиняемому 63 года, он имеет российское и украинское гражданство. По версии российских силовиков, сотрудники Службы безопасности Украины завербовали его в одном из украинских городов. 

“Он дал письменное согласие на конфиденциальное содействие СБУ и выбрал себе псевдоним. Связь с кураторами из СБУ поддерживалась через мессенджер Telegram”, - утверждается в сообщении Объединенной службы судов Адыгеи. 

Согласно версии обвинения, в феврале мужчина получил задание подобрать объект для поджога на территории Адыгеи с целью “устрашения местного населения”, давления на российские органы власти для вывода войск с территории Украины и “ “прекращения специальной военной операции”.

Объектом предполагаемого поджога было выбрано здание волонтерской группы, после чего мужчина получил инструкции по изготовлению зажигательной смеси и мерам конспирации. Кроме того, ему поручили задокументировать поджог - снять видео о отправить запись куратору. 

Обвиняемый, по утверждению силовиков, приобрел стеклянные бутылки с горючей жидкостью, пластиковую канистру (также с некой “жидкостью”), черную балаклаву, зажигалку и складной нож. Сотрудники ФСБ задержали его по пути “к месту предполагаемого преступления”. 

Майкопский городской суд заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля 2026 года. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Подросток с зажигалкой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:59, 16 марта 2026
Подросток арестован в Адыгее по обвинению в диверсии
Житель Анапы, оштрафованный за свиную голову на заборе мечети в Адыгее в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Адыгеи
18:21, 12 марта 2026
Житель Анапы оштрафован за свиную голову на заборе мечети в Адыгее
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:59, 9 марта 2026
11 дронов сбиты над регионами юга России
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
04:53, 7 февраля 2026
Два человека остаются в больнице после воздушной атаки в Адыгее
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Администрация Краснодара. Фото: freemedia.io
17 марта 2026, 21:52
Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города

Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17 марта 2026, 17:59
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Сотрудник полиции задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 15:01
Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 12:06
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
