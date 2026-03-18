Подозреваемый в подготовке теракта арестован в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе заключил под стражу гражданина Украины и России, обвиняемого в подготовке поджога здания волонтерской группы.

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала масштабных боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии.

Обвиняемому 63 года, он имеет российское и украинское гражданство. По версии российских силовиков, сотрудники Службы безопасности Украины завербовали его в одном из украинских городов.

“Он дал письменное согласие на конфиденциальное содействие СБУ и выбрал себе псевдоним. Связь с кураторами из СБУ поддерживалась через мессенджер Telegram”, - утверждается в сообщении Объединенной службы судов Адыгеи.

Согласно версии обвинения, в феврале мужчина получил задание подобрать объект для поджога на территории Адыгеи с целью “устрашения местного населения”, давления на российские органы власти для вывода войск с территории Украины и “ “прекращения специальной военной операции”.

Объектом предполагаемого поджога было выбрано здание волонтерской группы, после чего мужчина получил инструкции по изготовлению зажигательной смеси и мерам конспирации. Кроме того, ему поручили задокументировать поджог - снять видео о отправить запись куратору.

Обвиняемый, по утверждению силовиков, приобрел стеклянные бутылки с горючей жидкостью, пластиковую канистру (также с некой “жидкостью”), черную балаклаву, зажигалку и складной нож. Сотрудники ФСБ задержали его по пути “к месту предполагаемого преступления”.

Майкопский городской суд заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля 2026 года. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.