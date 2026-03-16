23:59, 16 марта 2026

Подросток арестован в Адыгее по обвинению в диверсии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе поместил в следственный изолятор несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге базовой станции мобильного оператора МТС. 

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге, а также базовых станций мобильной связи. Так, в апреле 2025 года два 19-летних студента из Волжского, Максим Зубарев и Евгений Кадыков, были признаны виновными в поджоге базовой станции якобы по заданию украинских спецслужб и получили длительные сроки. В сентябре в 2025 года поступило в суд дело трех молодых людей, подозреваемых в поджоге сотовой вышки в поселке Тлюстенхабль и железнодорожного локомотива в Краснодаре.

 В уголовных делах зачастую фигурирует аналогичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Майкопский городской суд арестовал несовершеннолетнего молодого человека, обвиняемого в диверсии после поджога базовой станции МТС. По версии следствия, в деле участвовала группа людей, которая руководствовалась указаниями “неустановленного лица”. 

Статья о диверсии по предварительному сговору группой (часть 2 статьи 281 УК России), вмененная подростку, предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Юноша арестован до 24 апреля 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи в официальном Telegram-канале. 

В публикации не уточняется, где и когда был совершен поджог, лишь указано, что “обвиняемые использовали заранее приобретенные емкости с бензином”. В результате поджога мобильному оператору был причинен имущественный ущерб, сумма которого также не уточняется. 

Станция, как следует из формулировки следствия, не была полностью уничтожена, но возникла угроза ее выхода из строя. По версии силовиков, это оборудование “является критически важным объектом жизнеобеспечения и играет ключевую роль в инфраструктуре связи”, используется в том числе военными. 

“Действия обвиняемых угрожали общественной безопасности и функционированию критически важных систем связи. Ведется расследование в отношении всех участников группы, включая неустановленное следствием лицо, давшее указание о совершении преступления”, - говорится в сообщении. О других арестованных по этому делу пресс-служба судов не информировала.

Автор: "Кавказский узел"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
