Кавказский узел

21:04, 17 марта 2026

Житель Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Кабардино-Балкарии в сборе информации о военных объектах по заданию украинских спецслужб. 

Против 36-летнего жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Статья 275 УК России предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение. 

Мужчина собирал информацию об объектах Минобороны России и передавал ее украинским спецслужбам, сообщило сегодня со ссылкой на управление ФСБ по Кабардино-Балкарии ТАСС. 

В ведомстве не уточнили, в каком городе жил подозреваемый, как он собирал данные о военных объектах и каким образом был завербован. Также не называется дата задержания мужчины и его ареста.

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы жителя республики, признав его виновным в государственной измене и подготовке к диверсии.

В конце декабря 2025 года силовики заявили, что в Кабардино-Балкарии "предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины". Предполагаемый диверсант, житель Нальчика, готовил подрыв участка газораспределительной системы и был убит при попытке задержания. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

