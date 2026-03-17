Житель Кабардино-Балкарии задержан по подозрению в госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Кабардино-Балкарии в сборе информации о военных объектах по заданию украинских спецслужб.
Против 36-летнего жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Статья 275 УК России предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы, а в некоторых случаях предполагает пожизненное заключение.
Мужчина собирал информацию об объектах Минобороны России и передавал ее украинским спецслужбам, сообщило сегодня со ссылкой на управление ФСБ по Кабардино-Балкарии ТАСС.
В ведомстве не уточнили, в каком городе жил подозреваемый, как он собирал данные о военных объектах и каким образом был завербован. Также не называется дата задержания мужчины и его ареста.
"Кавказский узел" также писал, что в начале марта Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы жителя республики, признав его виновным в государственной измене и подготовке к диверсии.
В конце декабря 2025 года силовики заявили, что в Кабардино-Балкарии "предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины". Предполагаемый диверсант, житель Нальчика, готовил подрыв участка газораспределительной системы и был убит при попытке задержания.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.