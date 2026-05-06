20:54, 6 мая 2026

Мать умершего жителя Кабардино-Балкарии несколько лет добивается в судах компенсации от больниц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Римма Каскулова с 2024 года требует от больниц компенсации за смерть сына, которому была оказана ненадлежащая медпомощь.  Баксанский районный суд рассматривал иск трижды, теперь он возвращено кассационной инстанцией в Верховный суд КБР.

Как писал "Кавказский узел", суд обязал три клиники выплатить компенсации матери жителя Кабардино-Балкарии, умершего в результате ошибки врачей.

Мать добивается компенсации за смерть сына

Иск жительницы селения Заюково Кабардино-Балкарии Риммы Каскуловой, сын которой Азик Каскулов умер из-за череды ошибок врачей и халатного отношения их к своим обязанностям, суды рассматривают несколько лет.

4 апреля 2025 года Баксанский районный суд удовлетворил иск о взыскании компенсации  морального вреда в размере 3 млн рублей в пользу матери – по одному миллиону с Баксанской районной больницы, Заюковской участковой больницы и Республиканской клинической больницы. При этом, как следует из решения суда, истица требовала по 5 миллионов с каждой больницы. Баксанский районный суд уменьшил сумму иска в пять раз.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Римма Каскулова, 11 ноября 2021 года сын почувствовал себя плохо:

"Появились боли в животе, поднялась температура. Его доставили в Баксанскую районную больницу, где поставили диагноз – аппендицит, и провели операцию по удалению аппендикса. Примерно через неделю его выписали из больницы, как указано в выписке, «в удовлетворительном состоянии» под наблюдение хирурга Заюковской больницы. В последующие две недели он ходил в сельскую больницу, где ему делали перевязки. Но самочувствие не улучшалось, боли не утихали", - сообщила она.

Через две недели бригада скорой помощи вновь доставила Каскулова в ту же больницу, где его осмотрел дежурный врач, но повторно госпитализировать отказался, сославшись на пандемию коронавируса (хотя тест у больного был отрицательный). Его снова отправили под наблюдение врачей Заюковской больницы. 

Тогда родные пациента самостоятельно решили провести магнитно-резонансное исследование в частной медицинской фирме. Его результаты показали наличие гноя в брюшной полости. В феврале 2022 года в Заюковской больнице Каскулову провели повторную операцию и извлекли из брюшной полости марлевый тампон, который был забыт при первой операции и с которым он проходил более трех месяцев. За эти три месяца у ранее абсолютно здорового молодого человека, судя по официальным медицинским документам, в организме произошли серьезные патологические изменения.

Вскоре пациент снова был госпитализирован, на этот раз в хирургическое отделение Республиканской клинической больницы.  Его пролечили и выписали, согласно выписному эпикризу, в «относительно удовлетворительном состоянии».

Однако вскоре он снова был госпитализирован туда же в тяжелом состоянии с жалобами на боли по всему животу, вздутие, тошноту, многократную рвоту, повышенную температуру тела. Ему вновь была проведена операция, потом еще одна, однако состояние не улучшалось.

И тогда родители собрали деньги, наняли частный самолет и доставили сына в Москву, в городскую клиническую больницу имени В. Демихова, но уже, к сожалению, было поздно. Многократные операции, проведенные  больному в Москве, у которого к этому времени была острая кишечная непроходимость, сепсис, острая сердечно-сосудистая недостаточность и ряд других осложнений, не смогли помочь. 26 мая 2022 года он скончался. 

Экспертиза нашла нарушения в действиях врачей

После смерти сына Римма Каскулова обратилась в страховую компанию АСП ООО «Капитал МС» с заявлением о проведении проверки в вышеперечисленных лечебных учреждениях по факту качества оказанной ее сыну медицинской помощи.

По результатам проведенной проверки был выявлен целый ряд нарушений и дефектов оказанной медицинской помощи, о чем были составлены акты от 29 декабря 2023 года в отношении всех трех лечебных учреждений.

Как следует из заключения АСП ООО «Капитал МС» качество медпомощи признано ненадлежащим по п.21 ст.2 Закона РФ № 323-ФЗ: неправильный выбор методов диагностики и лечения.

Первое нарушение – это забытый в брюшной полости марлевый тампон. Мать считает, что с этого начались все последующие осложнения у сына.

В Республиканской клинической больнице  «не собрали полный анамнез, медикаментозная терапия проводилась не в полном объеме, не даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента, выписали больного из стационара преждевременно и не обоснованно». 

«Преждевременная выписка из стационара способствовала к прогрессированию заболевания, развитию осложнений, приведших к повторной госпитализации в тяжелом состоянии», - говорится в заключении.

Из всех больниц, где лечился Каскулов, только в московской больнице проведенная проверка не нашла нарушений. Во всех трех больницах Кабардино-Балкарии оказание медицинской помощи было признано некачественным, приведшим к последующим осложнениям. Более того, по словам матери, московские врачи ей сказали, что изначально сыну был поставлен неправильный диагноз - у него не было аппендицита, и операция ему не требовалась; у него было воспаление кишечника.

Каскулова обращалась также в Министерство здравоохранения КБР о проведении ведомственной проверки.

Согласно акту проверки Министерства здравоохранения КБР от 08.05.2024 года в отношении Центральной районной больницы города Баксан и Баксанского муниципального района, был установлен целый ряд нарушений критериев качества медицинской помощи в стационарных условиях и клинических рекомендаций.

По результатам проверки лечащие врачи были привлечены к дисциплинарной ответственности, однако, по словам матери, никто не был уволен с работы.

На решение Баксанского районного суда все три больницы подали апелляционную жалобу, считая его незаконным и необоснованным и требуя снизить размер присужденной суммы до 100 тысяч рублей с каждого. Однако Верховный суд оставил решение в силе. После этого ответчики пожаловались в Пятый кассационный суд.

Пятый кассационный суд 13 ноября 2025 года отменил все решения и направил дело на новое рассмотрение. В решении кассационного суда указывается, что суд первой инстанции ошибочно не назначил судебно-медицинскую экспертизу, ограничившись заключением страховой компании  АСП ООО «Капитал МС», а также заключением Минздрава КБР. Между тем лишь заключение судебно-медицинской экспертизы может установить причинно-следственную связь между допущенными нарушениями в диагностике и лечении и наступившим летальным исходом.

Как сообщил адвокат Каскуловой, Сергей Броницкий, врачи всячески старались снять с себя ответственность. В Баксанской больнице, например, переписали всю медицинскую документацию, утверждая, что Каскулов лечился у них, но никакой операции ему не проводили, а когда им предъявили доказательства, стали утверждать, что операцию провели, но тампон не оставляли, дескать, мало ли, где и как этот тампон мог в него попасть... По его мнению, эти утверждения в присутствии матери, потерявшей единственного сына, выглядели, по меньшей мере, цинично. 

Очередное заседание Верховного суда КБР по этому делу назначено на 7 мая.  

Как следует из информации на сайте Баксанского районного суда, иски Риммы Каскуловой к медучреждениям рассматривались в марте 2024 года, апреле 2025 года и феврале 2026 года. Верховный суд КБР рассматривал иск в июне 2025 года, новое рассмотрение началось 25 марта текущего года.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
