Кавказский узел

18:43, 4 мая 2026

Правозащитники обратились к генпрокурору по делу Балкарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

[........] Кабардино-Балкарии обратился к генеральному прокурору России в связи с многочисленными и систематическими нарушениями прав осужденного Ахмеда Балкарова.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Балкаров подвергается в колонии притеснениям по религиозному признаку и не раз подвергался взысканиям, из-за чего практически не находится в жилом отряде. Мать опасается за здоровье сына, которого намерены отправить в психбольницу более чем за 1000 километров, несмотря на отсутствие диагностированных проблем.

31 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил обвиняемых по делу о халифате в Кабардино-Балкарии к длительным срокам заключения. Олег Мисхожев, Ахмед Балкаров, Ислам Шогенов, Руслан Кипшиев, Кантемир Желдашев, Артур Каров, Заур Текужев и Руслан Жугов получили от 6 до 16 лет лишения свободы. Ахмед Балкаров был приговорен к 15 годам колонии. Верховный суд России оставил без изменения приговор уроженцам Кабардино-Балкарии, осужденным по делу о попытке создания в республике халифата с шариатской формой правления.

[........] Кабардино-Балкарии, рассмотрев поступившее заявление матери Ахмеда Балкарова Арины Балкаровой, обратился к генеральному прокурору России в связи с многочисленными и систематическими нарушениями прав осужденного Ахмеда Балкарова, который отбывает наказание в исправительной колонии в Пензенской области, сообщил сегодня [........] на своем сайте.

По мнению правозащитников, изложенные в письме факты говорят о серьёзных нарушениях, противоречащих как Конституции РФ, так и уголовно-исполнительному законодательству. В частности, Конституция РФ гарантирует каждому право на свободу совести и вероисповедания. Любые нарушения этих прав являются грубым посягательством на конституционные гарантии. Также этапирование в экстренном порядке без соблюдения установленных процедур противоречит порядку перемещения осуждённых, установленному нормативными правовыми актами ФСИН России, и может свидетельствовать о попытке избежать контроля со стороны общественных наблюдательных комиссий и родственников.

В связи с этим правозащитники попросили федеральные и региональные надзорные органы и инстанции провести комплексную проверку фактов нарушений прав Балкарова, включая дискриминацию по национальному и религиозному признакам, необоснованное применение дисциплинарных взысканий и содержание в ШИЗО, приостановить этапирование Балкарова в психиатрическую больницу города Рыбинск до завершения проверки. Вместе с этим, информировать [........] о результатах рассмотрения обращения в установленный срок.

Аналогичные обращения были также направлены председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека; Уполномоченному по правам человека в РФ; главе Кабардино-Балкарской республики; Директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России; Уполномоченному по правам человека в Ярославской области и председателю Общественной наблюдательной комиссии Ярославской области.

"Кавказский узел" писал также, что умерший во время следствия  по делу о халифате Залимхан Тхамоков и убитый при задержании Ибрагим Гугов тоже были признаны виновными. Большинство подсудимых заявили, что дали показания следствию под пытками.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
