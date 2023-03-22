Муфтияты республик Северного Кавказа назвали дату начала Рамадана

22 марта 2023, 07:22

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Священный месяц поста Рамадан начнется в этом году 23 марта, объявили муфтияты большинства регионов СКФО. Управление мусульман Дагестана пообещало сегодня определиться с датой начала Рамадана.

Как писал "Кавказский узел", в регионах Северного Кавказа муфтияты нередко объявляют датой начала Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ России. Местные богословы при этом ориентируются на появление Луны в небе. Так, в 2022 году месяц Рамадан в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии начался 2 апреля, тогда как Духовное управление мусульман России назвало 1 апреля датой начала Рамадана.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

Первым днем месяца Рамадан в Кабардино-Балкарии в этом году станет 23 марта в связи с тем, что богословы не увидели новую Луну, объявило вечером 21 марта Духовное управление мусульман республики. "Соответственно, завтра, 22 марта во всех мечетях КБР начнут совершать тарауих намаз (особый намаз, который совершается в Рамадан. – Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении в телеграм-канале муфтията.

Датой начала Рамадана назвал 23 марта и муфтий Чечни Салах Межиев. "Из Священной Мекки к нам поступила весть о том, что новолуние не было зафиксировано, соответственно, первый день Рамадана наступит в четверг 23 марта", - приводятся вечером 21 марта его слова в телеграм-канале ДУМ Чечни.

В Ингушетии Рамадан наступит также 23 марта, следует из публикации с обращением муфтия Исы Хамхоева, размещенной 21 марта в YouTube-канале "Имамы, алимы Ингушетии".

Эту же дату назвало датой начала Рамадана ДУМ Северной Осетии. "Религиозный совет мусульман РСО-Алания сообщает: первым днем Рамадана является 23 марта 2023 года. Первый таравих-намаз пройдет 22 марта после ночного намаза", - сообщило ДУМ на своей странице во "ВКонтакте".

ДУМ Дагестана 20 марта пообещал позднее назвать дату начала месяца поста. "Большая ночь ориентировочно приходится на 22 марта. Точную дату начала священного месяца Рамадан муфтият объявит вечером 22 марта", - говорится в сообщении в телеграм-канале муфтията.

Духовное управление муфтията Ставропольского края, по состоянию на 07.20 мск, не сообщило в своем телеграм-канале о дате начала Рамадана. Сайт ДУМ Карачаево-Черкесии заблокирован.

Ранее совет улемов ДУМ России, ориентируясь на лунный календарь, объявил, что месяц Рамадан в 2023 году наступит с заходом солнца 22 марта. "Первым днем поста следует считать 23 марта, последним днем - 20 апреля. Ураза-байрам состоится в нынешнем году 21 апреля", - говорится в публикации, размещенной 16 марта на сайте ДУМ.

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