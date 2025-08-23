Три человека пострадали в Волгоградской области при атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью была приостановлена работа аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня, что на территорию региона происходит массовая атака беспилотниками, сообщает телеграм-канал "Регион 34 / Администрация Волгоградской области".

По его словам, один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал около многоэтажки, повреждено остекление. По предварительной информации, пострадали трое жильцов, в том числе ребенок. Им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность, очаг уже локализован.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.