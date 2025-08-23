Приостановлена работа волгоградского аэропорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности приостановлена работа аэропорта Волгограда, задерживается вылет и прилет минимум трех рейсов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 21 на 22 августа над территорией Волгоградской области было сбито 11 беспилотников.

Около 00.00 мск введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 01.00 мск, задерживается вылет одного самолета в Шарм-эль-Шейх, а также два прилета самолетов из Москвы и Шарм-эль-Шейха.

Напомним, что еще с 1990-х годов активно велись разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград". Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

