09:28, 22 августа 2025

Минобороны отчиталось о 19 сбитых беспилотниках на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили над российскими регионами 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 19 были сбиты в Южном федеральном округе.

Как писал "Кавказский узел", Волгоградская область минувшей ночью подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В региональном центре на месте падения дрона произошел пожар. Также военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. БПЛА были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. В нескольких местах падения обломков загорелась трава.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале в 7.41 мск. 

При этом 11 были перехвачены в небе над территорией Волгоградской области, еще семь - над Ростовской. Также дроны уничтожены в Крыму, Брянской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Курской областях, отметили в ведомстве.

Напомним, что из перехваченных средствами ПВО в ночь на 21 августа 49 беспилотников над российскими регионами 21 был сбит над Ростовской областью. В Новошахтинске после атаки БПЛА был зафиксирован пожар на промышленном предприятии.

Автор: "Кавказский узел"

