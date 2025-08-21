Минобороны сообщило об уничтожении 21 дрона в небе юга России
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Все беспилотники были сбиты над Ростовской областью.
Как писал "Кавказский узел", пожар был зафиксирован в Новошахтинске после атаки БПЛА. Горит промышленное предприятие.
Из перехваченных средствами ПВО в ночь на 21 августа 49 беспилотников над российскими регионами, 21 был сбит над Ростовской областью, отчиталось Минобороны в своем телеграм-канале. Другие дроны были перехвачены над Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.
Между тем в аэропорту Волгограда были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в публикации в телеграм-канале в 6.54 мск.
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылет и прилет четырех рейсов – все в Москву.
Отметим, что пять беспилотников были сбиты в Ростовской области и один на Кубани в ночь на 20 августа. Тогда власти сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.
