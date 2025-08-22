Три района Ростовской области атакованы беспилотниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили воздушную атаку на севере Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда сегодня ночью также сообщали о звуках беспилотников и взрывах в небе. Работа местного аэропорта была ограничена.

В Ростовской области военные этой ночью перехватили беспилотники на севере Ростовской области. БПЛА были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Предварительно, обошлось без разрушений, - написал он в своем телеграм-канале в 5.44 мск. - В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Главное - никто из людей не пострадал".

Напомним, из перехваченных средствами ПВО в ночь на 21 августа 49 беспилотников над российскими регионами 21 был сбит над Ростовской областью. В Новошахтинске после атаки БПЛА был зафиксирован пожар на промышленном предприятии.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.