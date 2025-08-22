Аэропорт Волгограда ограничил работу на фоне атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Волгограда. Жители города сообщают о звуках беспилотников и взрывах в небе.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Волгограда приостанавливал работу в ночь на 20 августа. 16 августа на несколько часов закрывались аэропорты Волгограда, а также Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Об ограничениях в работе волгоградского аэропорта сообщил сегодня ночью сотрудник пресс-службы Росавиации Артем Кореняко. "Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Жители Волгограда в то же время сообщили, что слышали взрывы в небе. “Жители Красноармейского (района) сообщают о громких звуках в небе. Жители Кировского района также сообщают о громких звуках“, - пишет Telegram-канал “Волгоград с огоньком”.

Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом, их слышали также в Волжском, пишет SHOT. “Было слышно 7-10 взрывов над городом, начиная с 00:50. Был слышен звук мотора и видны яркие вспышки над Волгой. БПЛА летели на низкой высоте. От громкого звука сработали сигнализации у автомобилей”, - утверждается со ссылкой на очевидцев в публикации канала.

Telegram-канал “Радар Волгоград” сообщил об опасности БПЛА в Волгограде и близлежащих населенных пунктах в 1.33 мск. В 2.09 мск канал сообщил, что беспилотник был сбит в Красноармейском районе Волгограда. В 2.17 мск в нем появилось сообщение о сбитии в том же районе двух дронов, летевших “над Волгой в сторону НПЗ”. Представители городской администрации в официальных каналах ситуацию не комментировали.

"Кавказский узел" также писал, что 13 августа на крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры.

