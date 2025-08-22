Возгорание растительности на месте падения БПЛА произошло в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградская область минувшей ночью подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В региональном центре на месте падения дрона произошел пожар.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда сегодня ночью сообщали о звуках беспилотников и взрывах в небе. Работа местного аэропорта была ограничена.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сегодня ночью регион вновь попал в зону массированной атаки БПЛА.

"В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности, - говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале администрации Волгоградской области. - На местах уже работают пожарные расчеты".

Власти отмечают, что по предварительным данным, пострадавших в результате отражения атаки беспилотников не было.

Напомним, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью также отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. БПЛА были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. В нескольких местах падения обломков загорелась трава.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.