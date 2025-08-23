Семь беспилотников перехвачены военными над регионами ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны России отчиталось об уничтожении семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа минувшей ночью. Все они сбиты над территориями трех южных регионов страны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в результате падения беспилотника повреждена многоэтажка в городе Петров Вал Волгоградской области, пострадали три человека, в том числе ребенок. Также обломки беспилотника упали в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, там загорелась сухая растительность.

"В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

По данным ведомства, четыре дрона сбиты над территорией Ростовской области, два - Волгоградской, еще один - в Краснодарском крае.

Ранее "Кавказский узел" писао, что силы противовоздушной обороны сегодня ночью перехватили и обезвредили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области.

