Трое жителей Чечни покаялись за занятия колдовством

23 сентября 2019, 03:40

Двое женщин и мужчина задержаны в Чечне по обвинению в занятии колдовством. Одна из задержанных рассказала, как "кормила джиннов", другая советовала клиентке искупаться в курином бульоне от сглаза. Богослов Адам Эльжуркаев в сюжете государственной телерадиокомпании обвинил их в том, что они продали душу дьяволу.

Как писал "Кавказский узел", летом этого года власти Чечни вновь усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. 14 сентября ЧГТРК "Грозный" показал спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, которую правоохранители обвинили в занятии колдовством.

В Урус-Мартановском районе Чечни задержаны две женщины и мужчина, которых власти обвинили в занятии колдовством. Сюжет об этом был показан 21 сентября в выпуске новостей телеканала ЧГТРК "Грозный" и размещен на видеохостинге Youtube. При этом комментарии к выпуску новостей отключены. По данным на 3.40 мск сегодня, 23 сентября видео набрало 8884 просмотра.

По словам авторов ролика, герои которого говорят главным образом по-чеченски, одна из задержанных Зина Чакаева занимается "колдовством" более 30 лет.

Главный врач центра исламской медицины в Грозном, богослов Адам Эльжуркаев заявил, что женщина - "шайтан", пишут 22 сентября "Кавказ.Реалии".

Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором открытия лечебного учреждения для пострадавших от лжецелителей и знахарок, стал муфтият республики. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до 100 больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами". Центр исламской медицины также нельзя отнести к традиционной медицине, обратили внимание местные жители.

"Те, кого к нам приводят, обычно занимаются чем-то одним. Кто-то гаданием, кто-то еще чем-то. А ты и гадаешь, и куклы используешь, и свечи, и замки... Тебя Всевышний рассекретил, потому что ты шайтан", - цитирует его издание.

Чакаева призналась, что "кормила джиннов". Для этого, по ее словам, нужно было положить еду на стол выйти из комнаты, и "на следующий день все оказывалось съеденным".

Религиозные деятели обвинили в том, чем занимается Чакаева, и ее мужа. Один из присутствовавший богословов заявил, что "вся эта беда" произошла из-за него, так как если бы он "следил за своей женой, то эти (клиенты) возможно бы и не обращались".

В ролике утверждается, что еще у одного из задержанных Тагира Мутаева "долгосрочный контракт с джиннами". Мужчина при этом раскаялся и пообещал больше "этим не заниматься". Еще одна задержанная Маи Зильбухарова рассказала, что посоветовала клиентке от сглаза омыться водой, в которой варилась зарезанная ею курица.

Эльжуркаев обвинил задержанных в том, что она "продала свое тело и душу дьяволу". "У вас с ним договор", - заявил он.

По данным на 03.540 мск сегодня, 23 сентября ни на сайте МВД по Чечне, ни на официальном аккаунте МВД по Чечне в соцсети Instagram комментариев о задержании нет.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Напомним также, что гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад.

В начале июля текущего года две жительницы Гудермеса были задержаны за занятия магией, колдовством и целительством. 17 июля телеканал "Грозный" показал сюжет о местной жительнице, которая была обвинена в шарлатанстве и занятии колдовством. Женщина в эфире телеканала раскаялась в своих действиях, как и задержанная в сентябре жительница Чечни Секинат Ибрагимова.

При этом, по словам руководителя научных программ Фонда Марджани, доцента РГГУ Игоря Алексеева, тонкой грани между тем, что называется лечением по Сунне с чтением аятов из Корана, и тем, что мусульмане могут воспринимать как колдовство, нет. "Колдуны тоже используют аяты и мусульманские молитвенные формулы", - отметил он.

В свою очередь руководитель общественной организации "Монитор пациента" Заяутдин Увайсов отметил, что имеются и спорные практики, например, "использование записей аятов Корана и дуа (молитв), которые зашивают, например, в кожаный мешочек и вешают на шею от болезни или сглаза".