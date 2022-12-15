Прокуратура взяла под особый контроль заявление Гиреевой о домашнем насилии

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Полиция Ингушетии начала проверку по заявлении Лейлы Гиреевой о насилии в семье, ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре, сообщила представитель Кризисной группы СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что 18-летняя Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по ее словам, могут покалечить или убить ее.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить ее в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Полиция Ингушетии отреагировала на заявление Лейлы Гиреевой о домашнем насилии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Rризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

"Прокуратура по Назрановскому району Ингушетии взяла под особый контроль проверку по заявлению Лейлы Гиреевой. Об этом говорится в направленном ей уведомлении. Девушка обратилась в полицию с просьбой обезопасить ее от родителей и привлечь отца и мать к ответственности за побои",- рассказала она.

По ее словам, в ответе полиции Ингушетии на заявление не указано, с чем связан контроль над его рассмотрением.

"О результатах проверки полиция должна будет сообщить в прокуратуру района и лично заявителю, то есть Лейле. Причины, по которым дело оказалось на особом контроле у прокуратуры, не уточняются", - отметила она.

Уголовное дело о краже золотых украшений возбуждено в отношении Лейлы Гиреевой по заявлению ее матери, добивающейся возвращения дочери в Назрань, но это заявление не подтверждено фактами, указала защита и потребовала отменить постановление о возбуждении дела. К 13 декабря адвокат Гиреевой не получил ответа на жалобу по этому поводу.

Издание Daptar ранее сообщило, что Лейла Гиреева, столкнувшись с домашним насилием, спрашивала совета в соцсетях и решила бежать из дома. Мать девушки заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, предположив, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". Гиреева остается в опасности, поскольку родственники еще могут ее похитить, а некоторых пользователей сети разозлило ее заявление об атеизме.

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