Лейла Гиреева пожаловалась полиции на регулярное насилие в семье

01 декабря 2022, 18:57

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Убежавшая из родительского дома в Назрани Лейла Гиреева сегодня подала в полицию заявление о регулярном насилии со стороны родителей. Гиреева просит обезопасить ее от преследования родными.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября силовики задержали 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала из Назрани от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Санкт-Петербурге. Лейла сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел полиции. Задержан был и активист Владислав Хорев, который помогал девушке. Вечером того же дня силовики отпустили Гирееву и Хорева. Лейла Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские в Санкт-Петербурге отпустили задержанную уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с побегом девушки от домашнего насилия, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Лейла Гиреева подвергалась домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже для объявления в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

18-летняя жительница Ингушетии Лейла Гиреева, сбежавшая из дома 14 ноября, заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она просит обезопасить себя от родственников, которые, по ее словам, могут покалечить или убить ее, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Заявление передано в полицию сегодня, сообщил сегодня проект "Холод" со ссылкой на данные Кризисной группы СК SOS. Гиреева сообщила адвокату, что мать и отец избивали ее, когда у них "было настроение", в том числе кулаками и металлическими лямками рюкзака, таскали за волосы. Поводами для побоев могли стать нежелание девушки идти на учебу из-за плохого самочувствия или подозрение в ненадлежащем исполнении домашних обязанностей, говорится публикации.

Девушка также сообщила, что ее часто запирали дома и принуждали принимать психотропные препараты против ее воли, а также возили к имаму, который пытался вылечить ее от депрессии, применяя насилие. "Родители сказали, что им следовало бы меня убить, но так как они уже потратили на меня 18 лет, нужно попробовать вытащить “джинна”. Имам сильно давил на органы и бил палкой. Сказал, что если мне больно, значит, больно джинну", - приводятся в публикации слова Гиреевой.

В Telegram-канале Кризисной группы к 18.40 мск не содержится информации о передаче Гиреевой заявления в полицию.

Издание Daptar ранее сообщило, что Лейла Гиреева, столкнувшись с домашним насилием, спрашивала совета в соцсетях и решила бежать из дома. Мать девушки заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, предположив, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". Гиреева остается в опасности, поскольку родственники еще могут ее похитить, а некоторых пользователей сети разозлило ее заявление об атеизме

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