Правозащитники назвали общественный резонанс причиной освобождения Лейлы Гиреевой

25 ноября 2022, 13:12

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Полицейские в Санкт-Петербурге отпустили задержанную уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с побегом девушки от домашнего насилия, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября силовики задержали 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала из Назрани от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Санкт-Петербурге. Лейла сама вызвала полицию, но ее задержали и доставили в отдел полиции. Задержан был и активист Владислав Хорев, который помогал девушке. Вечером того же дня силовики отпустили Гирееву и Хорева. Лейла Гиреева находится в безопасном месте, однако сохраняется угроза принудительного возвращения в семью, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS.

Лейла Гиреева подвергалась домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже для объявления в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Владислав Хорев рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что приехал к Гиреевой в отделение полиции после ее сообщения о задержании. "Она мне сообщила о задержании. Я приехал ее поддержать. Меня задержали по подозрению в укрывательстве преступника. Но потом отпустили. Протокол не составили, просто взяли объяснение", - сообщил он.

По его словам, с Лейлой он знаком совсем недавно. Владислав Хорев уверен, что огласка истории помогла избежать выдачи Лейлы родственникам. "Общественная огласка очень помогла, благодарю всех, кто об этом писал, кто звонил в отдел полиции, кто распространял информацию", - отметил он.

Аналогичное мнение высказала представитель кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. "Тот факт, что ей удалось спастись, – это заслуга СМИ и внимания общественности. То есть то, что журналисты писали об этом, правозащитники пытались добиться справедливости, обычные люди звонили в отделение полиции и интересовались судьбой Лейлы - всё это повлияло на исход ситуации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница выразила сомнение в том, что полицейским следовало задерживать девушку, попросившую о помощи. "Нормальная работа полиции была бы в случае, если они выполнили запрос Лейлы с просьбой уберечь ее от родственников, которые вломились к ней в квартиру. Полиция же доставила Лейлу и ее родственников отделение. Лейлу там […] скорее всего хотели передать родственникам. Это не соответствует изначальному запросу жертвы, которая позвонила, чтобы ее спасли от родственников", - сказала Александра Мирошникова.

Это не первый случай, когда становится известно, что родственники сбежавших от домашнего насилия девушек обвиняют их в кражах, но самих заявлений о кражах в кризисной группе СК SOS не видели, отметила она. "Нам их не показывали. В зависимости от того, есть эти заявления или нет, полиция обязана проверить факт, указанный в заявлениях. Но никоим образом полиция не должна передавать девушку ее родственникам. Заявление о краже – это просто предлог и попытка оправдать законодательством передачу девушек родственникам, от которых они сбежали. И это нелепо, потому что нет такой статьи, по которой человека передают родственникам, которые обвиняют его в краже. Задача полиции в такой ситуации – разобраться, была кража или нет, какая сумма была украдена. Но никак не должна пытаться передать девушку родственникам", - сказала Мирошникова.

Лейлу Гирееву после задержания пытались передать "сотрудникам из Ингушетии", сообщил ранее "Кавказскому узлу" представитель Кризисной группы СК SOS Мирон Розанов. Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по состоянию на 13.10 мск, не сообщило на своем сайте о задержании уроженки Ингушетии и не прокомментировало версию о том, что петербургские полицейские пытались передать девушку родственникам или другим силовикам.

В кризисной группе СК SOS пока нет подробных данных о Гиреевой, добавила Мирошникова. "Лейла стала нашей подзащитной буквально вчера вечером. До этого ей помогал центр "Марем". Поэтому у нас на данный момент больше текущей информации, связанной с непосредственно задержанием и юридическими вопросами", - пояснила она.

Лейле Гиреевой повезло оказаться в отделении полиции не на Северном Кавказе, высказала мнение руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. "Если бы Лейла пряталась в квартире в какой-нибудь другой кавказской республике, скорее всего, местные полицейские просто отдали бы ее родным, как это случилось с Халимат Тарамовой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Чечни Халимат Тарамова в 2021 году была вывезена дагестанскими силовиками из шелтера в Махачкале и передана чеченским силовикам, которые вернули ее родственникам в Грозном. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

По словам Мирмаксумовой, обычно столичные полицейские "не любят связываться с подобными кавказскими темами". "Особенно, когда есть массовая огласка в соцсетях. В случае с четырьмя дагестанками, которых удерживали на КПП “Верхний Ларс”, когда они бежали, тоже помогла огласка. Я предполагаю, что и тогда, и сейчас было решено девушек отпустить, лишь бы этот нашумевший кейс не был связан с каким-то конкретным участком полиции", - поделилась мнением правозащитница.

Обвинением в кражах родственники пытаются помешать дальнейшему передвижению сбежавших от домашнего насилия девушек, считает она. "По большому счету, родственники беглянок могли бы обвинить их в чем угодно - и в убийстве, и в драке, и в угоне автомобиля, и в краже курицы из соседского сарая. Не эта статья [УК РФ], так другая. Просто в краже денег и драгоценностей легче обвинить: ведь логично, что беглецу нужны какие-то средства хотя бы на первое время. Родственники просто пользуются этой статьей. Так у них есть законные основания на розыск, и так они препятствуют дальнейшему свободному передвижению беглецов", - сказала Аида Мирмаксумова.

История Лейлы похожа на другие истории девушек, обратила внимание автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". "Она рассказала, что её били за атеизм, родители не считались с её мнением, грозились убить. Дождавшись совершеннолетия, девушка сбежала. Дальше уже знакомая нам схема – объявить в розыск человека, который говорит, что он не терялся, а просто переехал, нельзя. В этом случае родственники сообщают о краже, и у полиции появляется законное основание искать беглянку", - написала она 24 ноября в своем посте "Новая беглянка из Ингушетии".

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее правозащитники подобные случаи. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему.

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