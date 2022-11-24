Лейла Гиреева остается в опасности из-за преследования родственников

24 ноября 2022, 14:51

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Уроженка Назрани Лейла Гиреева после освобождения из полиции находится в безопасном месте, но остается в смертельной опасности из-за угроз родственников, заявил представитель Кризисной группы CK SOS Мирон Розанов. Гиреева в семье подвергалась домашнему насилию и изгнанию джиннов, это подтолкнуло ее к побегу из дома, рассказала журналистка Светлана Анохина.

Как писал "Кавказский узел", уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву, которая сбежала от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Санкт-Петербурге, днем 23 ноября задержали силовики. Также задержан активист Владислав Хорев, который помогал девушке. Гиреева написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками. Поздно вечером силовики отпустили Гирееву и Хорева.

Родственники сбежавшей из дома в Назрани 18-летней Лейлы Гиреевой приехали в квартиру в Санкт-Петербурге, где находилась девушка. "Все, как обычно, избивали, контролировали, возили к имамам. Внушали, что она одержима шайтанами и прочим непотребством. 14 ноября девушка сбежала из дома. Уехала в другой город. Родственникам удалось отследить", - сообщила журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

Лейла Гиреева после освобождения из полиции находится в безопасном месте, однако угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил представитель Кризисной группы СК SOS Мирон Розанов.

"Лейла в более безопасном месте. Но ей по-прежнему угрожает смертельная опасность: ее ищут родственники, чтобы насильно вернуть домой. Все произошедшее вчера: розыск, длительное задержание, попытка передать ее сотрудникам Ингушетии - результат их желания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Гиреевой Александр Передрук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Лейла не брала на себя обязательства о неразглашении или невыезде из страны.

Лейла Гиреева – очередная жертва домашнего насилия на Северном Кавказе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка и правозащитница Светлана Анохина.

"Она обратилась ко мне через два дня после побега одновременно с Вячеславом Хоревым, который помогал ей бежать. Сначала он написал, как быть, поскольку их выследили. Потом я поговорила с ней, заполнила кейс. А кейс стандартный. Обычное кавказское семейное насилие, поиски джинов, которые якобы сидят в девочке, ее психологическое неустойчивое состояние, как она говорит, что ее закармливали лекарствами. И в итоге 14 ноября она собралась и сбежала", - рассказала Анохина.

Изгнание джиннов частая процедура на Северном Кавказе, рассказала ранее "Кавказскому узлу" Светлана Анохина. Уроженка Дагестана Патимат Идрисова сбежала из дома из-за угроз родных и и принудительного лечения Необходимость лечения у экзорцистов была обусловлена предрассудками родственников девушки, которые по традиции любое отклонение от общепринятых норм относили к «проблемам с джиннами» и необходимости их «изгнания», отметила Анохина.

Изгоняли джиннов и из уроженки Чечни Халимат Тарамовой, которая была похищена силовиками из шелтера в Махачкале. В начале ее три месяца лечили в частной клинике, а затем вернули в Грозный, где отправили к экзорцистам. Тарамова сбежала из семьи, однако в июне 2021 года ее силой забрали из шелтера в Махачкале и вернули в семью, говорится в справке "Кавкащзского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

Исламские экзорцисты изгоняют из местных жителей и приезжих джиннов и борются с колдунами, которые наводят порчу, говорится в исследовании о клиниках исламской медицины в Дагестане и Чечне журналиста Владимира Севриновского, Такие клиники работают при поддержке и финансировании местных властей, а жители зачастую предпочитают обращаться к целителям, игнорируя официальную медицину, подчеркнул журналист.

В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Правозащитники подчеркнули, что все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.