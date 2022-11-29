Daptar рассказал историю побега Лейлы Гиреевой

29 ноября 2022, 22:10

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Лейла Гиреева, столкнувшись с домашним насилием, спрашивала совета в соцсетях и решила бежать из дома. Мать девушки заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, предположив, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". Гиреева остается в опасности, поскольку родственники еще могут ее похитить, а некоторых пользователей сети разозлило ее заявление об атеизме.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября силовики задержали 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала из Назрани от домашнего насилия, но была найдена родственниками в Санкт-Петербурге. Лейла сама вызвала полицию, но доставили в отдел полиции. Задержан был и активист Владислав Хорев, который помогал девушке. Вечером того же дня силовики отпустили Гирееву и Хорева. Лейла Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские в Санкт-Петербурге отпустили задержанную уроженку Ингушетии Лейлу Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с побегом девушки от домашнего насилия, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Лейла Гиреева подвергалась домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже для объявления в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Лейла до побега просила совета в соцсетях

За две недели до побега из дома, 30 октября, Лейла Гиреева обратилась за советом к подписчикам Telegram-канала "Феминизм. Кавказ". Она рассказала, что родители избивали ее по любому поводу: не так пьет чай, не так повязала платок. Кроме того, они оправдывали парня, который убил сестру из соображений "чести", и говорили, что ее ждет та же участь, если она опозорит семью. По словам девушки в посте, который был опубликован анонимно, родителей также возмущает то, что она является атеисткой. "Я хочу спланировать побег. Но меня мучает совесть. Я не понимаю, почему. Ничего плохого я не сделала. Просто не мусульманка, как они хотели", указано в публикации "Не хочу возвращаться в этот ад". История сбежавшей из дома ингушки".

Однако в комментариях лейла уже со своего аккаунта в Telegram, написала, что "нахождение в этом доме с каждым днем становится все сложнее и тяжелее для меня". Отец избил меня по голове за желание сменить профессию. Типа не слушаю его совет быть врачом. Они [родители] сказали, что я теперь мусор. Что никто меня не возьмет замуж. Мама такая: “А ты думала, мы оставим тебя в покое. Если ты выйдешь за иностранца или русского? Слышала про девушку, которая вышла за узбека, он ее избивал и от нее отказались родители. Хочешь быть как она?”. Если такова цена моей свободы и душевного спокойствия, хочу. Надоели тревожность и страх, я думала, что это со мной что-то не так. Но оказалось, я прекрасно себя чувствую, когда их нет дома", - отметила девушка.

Пользователи поддерживали Лейлу, дали контакты правозащитников из кризисной группы «CK SOS». Через несколько дней Лейла нашла в соцсетях Владислава Хорева, разработчика международной IT-компании, автора визуальной новеллы "Побег в Москву"на создание которой Владислава, по его словам, вдохновила история побега чеченки Аминат Лорсановой.

Аминат Лорсанова в апреле 2019 года эмигрировала из России при помощи "ЛГБТ-сети". В январе 2020 года, она обратилась в Следственный комитет с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В сентябре 2020 года Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой на насилие со стороны родственников и принудительное лечение чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

Спустя некоторое время к нему за помощью обратилась дагестанка из Тюмени Милана Магомедова и, которой он оказал помощь при побеге в Санкт-Петербург .

Угрозы Лейле начались сразу после побега

Рано утром 14 ноября, пока дома все спали, Лейла собрала вещи, взяла с собой документы и уехала на маршрутке в Назрань, где ее ждал Владислав. Там они сели в такси до Владикавказа, оттуда вылетели в Москву, а затем на поезде приехали в Петербург. "В тот же вечер родственники написали мне в Instagram*, что в меня вселился дьявол. Через два дня ингуши стали писать Владу о том, что он украл несовершеннолетнюю девушку. Но мне 18, они врут. Не знаю, как они на Влада вышли, может по камерам или билетам, которые он покупал на свое имя. Семья угрожает мне связями, а они у них очень большие", - рассказала лейла.

16 ноября Владислав и Лейла обратились в кризисную группу "Марем" с просьбой объяснить, как сняться с розыска, так как после угроз родных", что они пойдут на все, чтобы вернуть девушку домой, были уверены, что ее объявят в розыск, а через два дня на сайте МВД обнаружили, что девушка находится в федеральном розыске "по статье УК".

На российско-грузинской границе 29 октября пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие. На границе девушкам сообщили, что они объявлены в розыск по подозрению в краже, после этого на КПП "Верхний Ларс" приехали их родные. После широкой огласки сестрам удалось покинуть страну и добраться до безопасного места с помощью адвокатов и правозащитников. Что этому предшествовало, кто помогал девушкам, а кто мешал, - рассказывается в справке «Кавказского узла» "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Владислав одолжил девушке 10 тысяч рублей – своих денег у Лейлы не было, он не хотел, чтобы она чувствовала себя зависимой. Часть этой суммы Лейла сразу потратила на покупку гитары – дома ей не разрешали заниматься музыкой. "Я не знаю причину запрета играть на музыкальных инструментах – то ли ислам, то ли традиции. Но она была так счастлива! Прислала мне фото, как сидит и пробует играть", - приводятся в публикации слова Владислава.

Однако 22 ноября девушка оставила комментарий под своим старым постом в Telegram-канале "Феминизм. Кавказ", в котором использовала другое имя. "Я сбежала,мне есть где жить, на что жить,появились друзья" - написала она. На следующий день после этого в квартиру, где находилась Лейла, пришли ее родные.

Лейла по-прежнему остается в опасности

В паблике "Вести Ингушетии" 23 ноября было опубликовано сообщение от лица мамы Лейлы Мареты Гатиевой. Женщина уверена, что ее дочь сманила некая организация, которая спонсируется из Америки и имеет своей целью "оклеветать устои и традиции". По мнению матери, правозащитники "опорочили честное имя их семьи", "поверили девочке, но не удосужились проверить информацию".

По ее словам, накануне побега Лейлу собирались везти во Владикавказ на повторный осмотр у психиатра для постановки диагноза и замены выписанных ранее препаратов. "Дочь однозначно лжет, я поражена ее поведением, она такой не была. К психиатру она сама просилась и таблетки сама пила. (...) Лейлу увезли, посулив прекрасную жизнь, купив билет и пообещав, что она ни в чем не будет нуждаться. Иначе она никогда бы не пошла на такой рискованный шаг", - заявила Марета Гатиева.

При этом на вопрос, действительно ли Лейла украла украшения, мать ответила уклончиво: "Мы предполагали, что могла". Также Гатиева отрицает, что кто-то из ее семьи ездил за Лейлой в Петербург: "Ни один родственник за ней не поехал. Это все ложь. Братья дома, не их дело вмешиваться, пока мы не просим".

Лейла в относительной безопасности, но расслабляться еще рано, говорят правозащитники из СК SOS.. Они напомнили, что в Ингушетии продолжают происходить те же убийства по мотивам чести и приводят в пример Лизу Могушкову, с которой расправился брат. Его приговорили всего к двум годам ограничения свободы – он продолжает жить дома, ходить на работу и гулять, и только за пределы Ингушетии выезжать не должен, указано в публикации.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Убийства чести" на Северном Кавказе".

"Ситуация с Лейлой довольно тяжелая, поскольку она не только сбежала из дома, но и “ославила” свою семью, выложив в сеть видеобращение. Кроме того, она назвалась атеисткой, что увеличивает риски. В комментариях под ее видео на нашей страничке в Instagram* пишут, что ее нужно “найти и наказать”, что “таких убивают”. Некоторые отметили сережки с крестиками в ее ушах и расценили их как христианский символ – это отдельный сильнейший триггер. И почти все пишут, что “мало били ее”. И вряд ли тут можно рассчитывать, что девушку защитит государство. Когда правительство взяло курс на “сохранение семьи”, мало кому интересны желания человека, который хочет из этой семьи вырваться", - приводятся в публикации слова одной из активисток кризисной группы "Марем".

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее правозащитники подобные случаи. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему.

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