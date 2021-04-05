Уроженка Дагестана пожаловалась на угрозы убийством за отказ жить с родителями

05 апреля 2021, 15:38

22-летняя уроженка Дагестана Милана Магомедова, столкнувшаяся с психологическим насилием в семье родителей, получила от родственников угрозы убийством после того, как сбежала в другой город, говорится в опубликованном сегодня интервью девушки.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин в регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

22-летняя уроженка Дагестана Милана Магомедова за последние месяцы дважды сбегала от родителей из Тюмени - в Санкт-Петербург и Екатеринбург - из-за конфликтов с ними. По словам девушки, она родилась в Дагестане, а в Тюмень ее семья переехала, когда ей было полгода.

"Это был 1999 год. Я выросла в Тюмени, у меня там были друзья и знакомые. Очень мало друзей — из-за родителей. Там я окончила школу и поступила в университет. [...] Я им пыталась объяснить, что хочу когда-нибудь от них съехать и не надо меня в этом упрекать. На протяжении последнего года я им говорила, мол, давайте я устроюсь на работу, буду снимать квартиру отдельно в Тюмени. Готова была даже в их доме этажом выше квартиру снять, чтобы рядом быть. И вообще изначально не хотела из Тюмени уезжать. Но они отказывались", - приводит сегодня слова Миланы екатеринбургское издание E1.ru.

По словам девушки, родители запрещали ей работать кассиром или официантом. "То есть там, где обычно работают студенты без опыта. Я в этом не вижу ничего зазорного. Но они резко реагировали. Они хотели, чтобы я работала на какой-то престижной для них работе: медиком или учителем. А чего я хочу — это никого не волновало. За одежду, бывало, ругали. Я не ношу мини-юбки, но за то, что в майке и шортах ходила по дому при родителях, за это ругали", - рассказала она.

Родители также запрещали девушке, по ее словам, общаться с друзьями мужского пола. "Даже если я с кем-то общалась по учебе, я не могла это сказать родителям. Сразу допросы начинались. Не говоря уже про какие-то романтические отношения. Зато в 17 лет родители мне нашли какого-то парня, он был типа наш. Под каким-то предлогом меня вызвали из комнаты, чтобы показать меня ему — ритуал такой. Я вообще не поняла сначала, что происходит. Когда я узнала, что это жених мой, то истерику закатила. Мать говорила: «Он хороший парень, вы поженитесь, все будет хорошо»", - рассказала Милана, пояснив, что родители "отстали, только когда у меня уже нервные срывы начались".

В январе 2021 года девушка сбежала в Санкт-Петербург. "Я с родителями тогда общалась по телефону, пыталась им объяснить, что ничего страшного не произошло, рассказала им, что нахожусь в Питере. Мама поставила меня перед фактом, что купила себе билет. Мне ее стало жалко, я пошла и встретила ее в аэропорту, привела к себе. И в первую же ночь она впустила отца и еще одного мужика. Они всё у меня отобрали, устроили разборки, угрожали, кричали. Моим друзьям удалось вызвать полицию. Я сказала, что не хочу, чтобы меня увозили, но полиция почему-то встала на их сторону и в итоге меня увезли в Тюмень. После этого все стало еще хуже. Постоянно упрекали: «Осознай, какой поступок ты совершила, как ты нас опозорила всех». Грозили увезти в дагестанское село, где у меня не будет ни учебы, ни будущего, если я еще раз уеду... Говорили: "Мы с тобой еще хорошо обошлись, по-доброму. Другие тебя бы закололи на месте. А мы у тебя такие хорошие и добрые, даем второй шанс", - рассказала Милана.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

После первого побега девушке запретили сидеть в комнате с закрытой дверью. "Ноутбук мне вернули для учебы, но мама сидела рядом всегда и смотрела, что я делаю. Ключей у меня не было. Я выходила на улицу только с мамой, она меня под руку брала. [...] Мое мнение: они стали заложниками традиций, боятся быть опозоренными, как они считают. Боятся какой-то огласки. Я считаю свою просьбу ничтожно малой — я просто попросила дать мне физическую свободу, чтобы я могла передвигаться и не отчитываться, почему я была в каком-то торговом центре", - пояснила она.

По словам Миланы, угрозы она получала и от других родственников. "Моя тетя, папина сестра, говорила, что, если меня вывезут в Дагестан, меня легко будет убить, что никто обо мне не вспомнит, всё спишут на несчастный случай, что никто даже не будет разбираться, и вообще там есть специальное кладбище для таких, как я. Я думала, что я знаю своих родителей, я не представляла, что мне будут угрожать убийством", - пожаловалась она.

Во второй раз девушка сбежала 10 февраля "без документов и почти без вещей" и уехала сначала в Челябинск, а затем в Екатеринбург. "Я боюсь за свою жизнь и здоровье. Потому что, когда я устроюсь на работу и родители узнают, где я работаю, меня могут подкараулить, украсть или пырнуть ножом. Поэтому не чувствую себя в безопасности", - привело ее слова издание.

Родственники Миланы обвинили адвоката в ее похищении

После того, как Милана Магомедова во второй раз уехала из Тюмени, родственники подали заявление в полицию о похищении девушки ее адвокатом, рассказал адвокат девушки Федор Акчермышев. "Якобы я с двумя лицами похитил своего же доверителя из психиатрической больницы Тюмени и оказываю на нее воздействие, в том числе с помощью психотропных веществ, а также пытаюсь вовлечь ее в рабство и в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации", - привело 25 марта слова Акчермышева издание Znak.com.

По его словам, 24 марта они с Миланой пришли в отдел полиции, чтобы подать заявление о потере документов девушки, поскольку ее паспорт остался в Тюмени. В это время к отделу подъехали несколько мужчин на автомобилях с дагестанскими и тюменскими номерами. "Мы ждали, когда они уйдут. Но майоры из ГУ МВД Свердловской области привели их с собой в помещение. Там на меня напал дагестанец. Прямо в служебном кабинете, куда не может пройти гражданское лицо ни по чьему приглашению. Он пришел с оперативниками. Они содействовали нападению на меня. Создалась угроза здоровью и жизни как для меня, так и для моего доверителя", — рассказал адвокат.

Сама девушка рассказала, что не знает человека, который зашел в отдел полиции и конфликтовал с адвокатом. Руководитель пресс-службы управления МВД Валерий Горелых сообщил, что в связи с инцидентом начата проверка. "Устанавливается посекундно, как происходили события в территориальном ОВД, кто из сотрудников исполнял свои служебные обязанности в установленном порядке, а кто наоборот", - привело его слова издание.

После инцидента в отделе полиции Милана Магомедова и Фёдор Акчермышев нашли фотографии человека, напавшего на них, и предположили, что он - один из высокопоставленных сотрудников местной силовой структуры по фамилии Курбанов. Фёдор Акчермышев уточнил, что подал жалобу на Курбанова в Следственный комитет, сообщило 26 марта "Радио Свобода"*.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.