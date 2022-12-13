Правозащитники сочли опасным для Гиреевой пребывание в России

13 декабря 2022, 20:00

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Защита уроженки Ингушетии Лейлы Гиреевой, сбежавшей от домашнего насилия, пока не получила ответа на жалобу в связи с поданным ее родными заявлением о краже, сообщил ее адвокат Марк Алексеев. Правоохранительные органы зачастую не могут оградить жертв домашнего насилия от преследования родственниками, в таком случае девушкам лучше уезжать за рубеж, отметила правозащитница Аида Мирмаксумова.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что 18-летняя Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по ее словам, могут покалечить или убить ее. Уголовное дело о краже золотых украшений возбуждено в отношении сбежавшей из дома Лейлы Гиреевой по заявлению ее матери, добивающейся возвращения дочери в Назрань, но это заявление не подтверждено фактами, указала защита и потребовала отменить постановление о возбуждении дела.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить ее в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Родители продолжают оказывать давление на 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая сбежала из Назрани от домашнего насилия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла"представитель кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова.

"Давление на Лейлу всё ещё продолжается, мы это можем видеть по поданному со стороны её матери заявлению о краже. Как отмечает сама Лейла, родители таким образом хотят вернуть её домой. Кроме того, у родственников девушки есть соответствующие связи, которыми семья может воспользоваться", - сказала она.

По ее словам, бывают случаи, когда отъезд девушек из России - единственно верное решение. "Каждая ситуация индивидуальна, и риски нужно оценивать в каждом конкретном случае отдельно. Зависит прежде всего от семьи девушки и тех связей, которыми обладают или не обладают родственники. Проще и удобнее оставаться в России, если нет рисков со стороны семьи и правоохранительных органов. В таком случае эвакуация из родного региона в другой является оптимальным решением. Однако иногда девушку продолжают искать и после отъезда, а у родственников оказывается достаточно денег и связей, чтобы представлять угрозу. В такой ситуации эвакуация за пределы России остается единственно возможной опцией", - рассказала она.

Защита Гиреевой пока не получила ответ на жалобу в Назрановский районный суд, сообщил ее адвокат Марк Алексеев.

"Дело возбуждено ОМВД по Назрановскому району, подана жалоба в Назрановский районный суд. По УПК 5 суток у них (на ответ). Но на практике редко в срок делают", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жертвам домашнего насилия, которых преследуют родственники, лучше покинуть Россию, подчеркнула журналист и руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"Если есть возможность бежать из России, то лучше сбежать. Как мы знаем, в России не действует институт правоохранительных органов, и девочек могут вернуть родственникам как вещь. И не важно, сколько им лет. Есть варианты сбежать из России, имея только внутренний паспорт. Например в Армению, Казахстан. Выбор небольшой, но он есть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее словам, нужно стараться соблюдать максимальную осторожность. "Я категорически настаиваю, чтобы девочки, которые бегут, не покупали авиабилеты, поскольку данные могут слить, их могут задержать уже на границе. В любом случае надо пытаться бежать из страны. Большая вероятность, что в России девочек быстрее найдут и вернут", - подчеркнула Мирмаксумова.

По ее мнению, публичность может быть вредна только для тех, кто преследует беглянок. "Есть шанс, что чем громче будут говорить, тем больше шансов, что родственники сбавят обороты. Я призываю тех, у кого возникают проблемы, обращаться к правозащитникам, записывать видео, писать в соцсетях, вести стримы. Для самих беглецов публичность родственников не вредна. С другой стороны все очень индивидуально. Где-то это может помочь сбавить обороты, а где-то наоборот, это может помочь тем, кто остановить беглянок. Как в случае с Халимат Тарамовой, ее папа подключил всех, даже дагестанские полицейские испугались влиятельных родственников Тарамовой и вернули ее", - сказала она.

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Чечни Халимат Тарамова в 2021 году была вывезена дагестанскими силовиками из шелтера в Махачкале и передана чеченским силовикам, которые вернули ее родственникам в Грозном. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

По мнению Мирмаксумовой, публичность полезна всегда. "Не важно, родственники влиятельные или нет. О проблеме нужно кричать так громко, чтобы о ней услышали во всех странах", - отметила она.

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее правозащитники подобные случаи. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему.

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