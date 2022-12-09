Защита Лейлы Гиреевой потребовала закрыть уголовное дело о краже

09 декабря 2022, 11:34

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Уголовное дело о краже золотых украшений возбуждено в отношении сбежавшей из дома Лейлы Гиреевой по заявлению ее матери, добивающейся возвращения дочери в Назрань, но это заявление не подтверждено фактами, указала защита и потребовала отменить постановление о возбуждении дела.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что 18-летняя Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по ее словам, могут покалечить или убить ее.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить ее в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Защита Лейлы Гиреевой подала жалобу на решение возбудить уголовное дело о краже, которое было принято по доносу матери девушки после ее побега из дома, сообщила сегодня Кризисная группа CK SOS.

Дело расследуется по статье о краже в крупном размере (часть 3 статьи 158 УК РФ) по заявлению матери Лейлы, которая обвинила дочь в краже украшений на сумму 275 тысяч рублей. Девушка отрицает факт кражи, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале правозащитной организации.

"Как отмечается в поданной адвокатом Лейлы жалобе, у полиции нет никаких доказательств, что некие золотые украшения (в тексте даже не уточняется, какие именно) вообще существовали и принадлежали матери Лейлы. Кроме того, неизвестно, как определили стоимость якобы похищенных украшений. В связи с этим адвокат просит признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и прекратить дело", - говорится в публикации.

Напомним, 23 ноября силовики в Санкт-Петербурге задержали Лейлу Гирееву, которая сбежала из Назрани, но была найдена родственниками. Лейла сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел полиции. Вечером того же дня силовики отпустили ее. Лейла Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские в Санкт-Петербурге отпустили Лейлу Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с побегом девушки от домашнего насилия, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Своему адвокату Гиреева сообщила ранее, что мать и отец избивали ее, когда у них "было настроение", часто запирали дома и принуждали принимать психотропные препараты против ее воли, а также возили к имаму, который пытался "изгнать джиннов" из нее с помощью насилия.

Ислам не предусматривает принудительного экзорцизма, тем более с применением силы, прокомментировали жалобу Гиреевой специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен и имам Расул Ахмадов. "Категорическим образом ничего подобного даже близко нет в исламе. Это страшное нарушение прав человека. Эта практика – антигуманная. Чтобы изгнать джинна из человека, надо молиться, вести праведный образ жизни, воспитывать самого себя и надеяться на Всевышнего", - сказал, в частности, Леонид Сюкияйнен.

Традиции изгнания джиннов распространены на Кавказе, исламский экзорцизм проводится как в мечетях, так и на дому народными целителями, говорится в справке "Кавказского узла" "Джинны".

Издание Daptar ранее сообщило, что Лейла Гиреева, столкнувшись с домашним насилием, спрашивала совета в соцсетях и решила бежать из дома. Мать девушки заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, и предположила, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". Гиреева остается в опасности, поскольку родственники еще могут ее похитить, а некоторых пользователей сети разозлило ее заявление об атеизме.

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее правозащитники подобные случаи. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему.

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