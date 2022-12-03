Насильное изгнание джиннов из Гиреевой вошло в противоречие с исламом

03 декабря 2022, 12:45

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Ислам не предусматривает принудительного экзорцизма, тем более с применением силы, прокомментировали исламовед Леонид Сюкияйнен и имам Расул Ахмадов жалобу уроженки Ингушетии Лейлы Гиреевой на попытки родственников изгнать из нее джиннов с помощью насилия.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря стало известно, что Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по ее словам, могут покалечить или убить ее. Адвокату Гиреева сообщила, что мать и отец избивали ее, когда у них "было настроение", часто запирали дома и принуждали принимать психотропные препараты против ее воли, а также возили к имаму. "Родители сказали, что им следовало бы меня убить, но так как они уже потратили на меня 18 лет, нужно попробовать вытащить "джинна". Имам сильно давил на органы и бил палкой. Сказал, что если мне больно, значит, больно джинну", - рассказала она.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло ее сбежать из дома 14 ноября, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить ее в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

Применение силы для изгнания джиннов категорически запрещено, указал специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен. "Категорическим образом ничего подобного даже близко нет в исламе. Это страшное нарушение прав человека. Эта практика – антигуманная. Чтобы изгнать джинна из человека, надо молиться, вести праведный образ жизни, воспитывать самого себя и надеяться на Всевышнего", - сказал исламовед корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, практика насильного изгнания джиннов не имеет ничего общего и с Кораном. "В Коране ничего не говорится о том, что можно силовыми методами изгнать джиннов. В исламе в целом нет такой практики. Только молитвы и вера во Всевышнего. Всё остальное – это выдумки так называемых целителей. У них нет никаких оснований с точки зрения религии для применения таких методов. Я вновь хочу отметить, что это нарушение прав человека", - пояснил Сюкияйнен.

Традиции изгнания джиннов распространены на Кавказе, исламский экзорцизм проводится как в мечетях, так и на дому народными целителями, говорится в справке "Кавказского узла" "Джинны".

Имам Расул Ахмадов подтвердил, что изгнание джиннов допускается только с помощью молитв. "Для изгнания джиннов необходимо использовать исключительно молитвы и ничего, кроме аятов. Все остальное можно назвать колдовством и попыткой некоторых людей просто поработать, а не помогать тем, кто в этом нуждается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Применение силы при изгнании джиннов непозволительно, подчеркнул богослов. "Экзорцист не прибегает к таким методам. Против воли ничего нельзя сделать. Человек должен сам захотеть избавиться от них и обратиться за помощью. И тогда с помощью аятов можно добиться успеха", - отметил он.

Полиция должна в течение трех дней рассмотреть заявление Лейлы Гиреевой на родителей о систематическом насилии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. "Полиция должна рассмотреть заявления в течение трех дней с момента регистрации заявления. Срок рассмотрения в отдельных случаях может быть продлен до 10, затем до 30 дней", - сказала она.

Уголовное дело по заявлению Гиреевой могут возбудить по двум статьям Уголовного кодекса, отметила она. "Описанные в заявлении деяния попадают под статьи 117 УК РФ (часть 2) "истязание" - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего лица, и 127 УК РФ, часть 2, - незаконное лишение человека свободы", - сообщила она.

Адвокат Гиреевой Марк Алексеев оказался недоступен для комментария, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 ноября силовики задержали 18-летнюю Лейлу Гирееву, которая была найдена родственниками в Санкт-Петербурге. Лейла сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел полиции. Вечером того же дня силовики отпустили ее. Лейла Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские в Санкт-Петербурге отпустили Лейлу Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к ее истории, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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