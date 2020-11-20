Семейная пара из Сунжи получила реальные сроки за истязание девочки

20 ноября 2020, 17:44

Суд в Ингушетии приговорил тетю девочки, которой после побоев ампутировали руку, к шести годам колонии. Сожитель женщины осужден на два с половиной года.

Как сообщал "Кавказский узел", девочка из Ингушетии, подвергшаяся насилию и потерявшая часть руки, жила в Сунже под опекой в семье тети. Процесс над женщиной и ее супругом проходил в Сунженском районном суде с 16 июля, в закрытом режиме. Гособвинение попросило для женщины восемь лет колонии общего режима, а для ее мужа - такого же срока в колонии строгого режима. Женщина полностью признала вину в истязании ребенка.

Сунженский районный суд признал 36-летнюю жительницу Ингушетии и ее 44-летнего сожителя виновными в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью. Женщина осуждена на шесть лет в исправительной колонии общего режима, ее сожитель – на два года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура России.

Информацию о приговоре распространило и ингушское управление Следкома. "В период с декабря 2018 по июль 2019 года родственница ребенка и ее сожитель систематически истязали девочку, в том числе и за совершение незначительных провинностей", - указано в публикации.

Напомним, девочке из-за гангрены ампутировали кисть и предплечье правой руки. В конце декабря 2019 года ее выписали из московской клиники, теперь она живет с матерью в Магасе. Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев арендовал малообеспеченной семье квартиру, власти республики пообещали решить вопрос о предоставлении жилья.

Девочка оказалась в семье тети после развода родителей. Семейные обычаи в регионах Северного Кавказа не всегда учитывают интересы ребенка, констатировала в связи с делом искалеченной девочки "Новая газета". Традиция оставлять детей в семье отца зачастую приводит к изоляции ребенка от общества, указала юрист "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова.

Трагедия с ингушской девочкой, пострадавшей от истязаний в семье, обнажила не только и не столько проблему адатов и шариата на Кавказе, сколько порок всей государственной системы защиты прав и опеки в целом, делает вывод в своем материале для "Кавказского узла" правозащитник, председатель ингушской организации "Союз пострадавших от геноцида" Руслан Парчиев.