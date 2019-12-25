Президент по правам ребенка Анна Кузнецова, мама девочки и директор НИИ Леонид Рошаль (слева направо) во время интервью. Стоп-кадр видео https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/1263486/priamaia_transliatsiia_izbituiu_v_inghushietii_dievochku_aishu_vypisyvaiut_iz_bolnitsy

25 декабря 2019, 13:41

Избитая в Ингушетии девочка выписана из московской больницы

Семилетнюю девочку, лишившуюся руки из-за полученных в приемной семье травм, забрала сегодня из московской клиники ее мать. Ребенок пойдет в школу позже, когда освоится на новом месте в Магасе, сообщила уполномоченный по права ребенка при президенте России.

Как писал "Кавказский узел", после выписки из московской больницы девочка с ампутированной рукой будет жить с матерью. Власти Ингушетии заявили, что решают вопрос о предоставлении жилья этой малообеспеченной семье. На ближайший год сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев арендовал им квартиру в Магасе.

Подвергшийся насилию ребенок жил под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью. Женщина находится под арестом, но не признает себя виновной. Девочке из-за гангрены ампутировали кисть и предплечье правой руки, сейчас она находится в московской больнице. Ребенку требуется несколько пластических операций, в дальнейшем врачи планируют заменить ее ампутированную руку протезом.

Девочка несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сегодня ее выписали. Ребенка забрала из больницы ее мать, передал ТАСС.

Девочка могла умереть или лишиться обеих рук, указал директор НИИ Леонид Рошаль. "Стоял вопрос жизни и смерти, вопрос ампутации одной и другой руки. Сейчас это живой человек, <...> обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально адаптирована, активна", - констатировал он при выписке. По его словам, врачам удалось сохранить локтевой сустав правой руки ребенка, также восстановлено движение кисти и пальцев левой руки, сообщило издание.

Девочка уже 26 декабря отправится домой в Ингушетию, в новую квартиру, где будет жить с мамой и братьями, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. "Буквально завтра [девочка] уезжает в новую жизнь. Еще некоторое время назад было неясно, что будет с ее здоровьем, что будет с семьей, что вообще дальше будет с ней. Сейчас все понятно", - говорит она на видео, опубликованном сегодня изданием Life.

Девочка должна была пойти в школу, но учебный год уже начался, а девочке еще нужно освоиться в новой обстановке, указала Кузнецова. "Специально жилье было снято там, где образовательное учреждение. Но сейчас главное - реабилитация, она приезжает, по сути, в новую ситуацию, в новый дом, все по-другому. Ей нужно еще освоиться, поэтому не будем спешить с ответом на этот вопрос [о начале обучения]", - пояснила детский омбудсмен.

Отметим, что в сентябре братьев девочки не приняли в школу из-за отсутствия у их матери прописки. По словам матери, семья живет на ее пособие по инвалидности, а также помощь от тех, кто узнал об избиении ее дочери в семье родственников мужа. Однако и этих средств не хватило, чтобы собрать братьев в школу.

Примечание:

"Пользователи соцсети осудили односельчан жертвы насилия в Дагестане", "Правозащитницы поспорили о причинах насилия над детьми на Кавказе", "Убийство Регины Гагиевой вскрыло проблему домашнего насилия в Северной Осетии".

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