Братьев избитой девочки из Ингушетии не приняли в школу

04 сентября 2019, 14:30

Братьев пострадавшей от истязания девочки из Ингушетии не приняли в школу из-за отсутствия прописки матери, сообщила глава отдела по делам несовершеннолетних. Сама девочка находится в московской больнице, ей требуется несколько пластических операций, заявил Леонид Рошаль.

Как писал "Кавказский узел", родная мать пострадавшей от насилия девочки рассказала, что не отдавала добровольно дочь родственникам бывшего мужа, и до сих пор воспитывает двоих сыновей. По словам женщины, она искренне любит дочь и хочет сама воспитывать ее. Следователи не нашли в действиях матери нарушений по отношению к ребенку, сообщил адвокат.

4 июля девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. 7 августа врачи ампутировали ей часть правой руки и решили установить протез. Ребенок жил под опекой в семье тети, которой предъявлено обвинение в умышленном причинении опасного для жизни вреда здоровью, женщина не признает себя виновной. Мать девочки ранее рассказала, что ребенка у нее отобрал муж после развода, и ей не давали видеться с дочерью.

Двух братьев пострадавшей от избиений девочки из Ингушетии не приняли в школу, рассказала их мать. "Я обратилась в школу неподалеку от дома. Старшего мальчика хотела определить в первый класс, а младшего - в подготовительный. Директор сначала согласился, а завуч отказал, говорит, нет мест. Я с трудом собирала их к учебе", - цитирует сегодня мать девочки "Кавказ. Реалии".

По словам матери, семья живет на ее пособие по инвалидности, а также помощь от тех, кто узнал об избиении ее дочери в семье родственников мужа. Однако этих средств не хватило, чтобы собрать братьев в школу, пожаловалась их мать.

Причиной отказа стало отсутствие прописки матери братьев, сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних по Назрановскому району Лейла Могушкова. "Мы связались со школой, и директор ответил, что пока нет мест. Он предложил ей подождать до октября. Я решу этот вопрос, мальчиков примут в школу. Дело в том, что [мать братьев] временно не прописана нигде. Сейчас мы ей порекомендовали прописаться в селе", - приводит слова Могушковой издание.

Чиновница отметила, что сотрудники отдела выезжали в дом матери братьев и указали на антисанитарию. По словам Могушковой, это может стать поводом, чтобы забрать братьев у матери. "Но у нас в республики нет такого детского дома. Детей мы можем забрать только временно", - сообщила глава райотделе по делам несовершеннолетних.

По словам Могушковой, судьба избитой девочки еще также не определена.

Ранее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов указал на правовые сложности в определении дальнейшей судьбы девочки, так как у нее живы мать и отец. Зарема Чахкиева рассказала, что девочку хотят взять люди из разных регионов России и других стран, но предпочтение будет отдано тем, кто проживает в Ингушетии.

Об улучшении состоянии пострадавшей от истязаний тети ингушской девочки заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, в клинике которого она находится.

"Девочка очень активная, она бегает, хорошо ест. Рана на предплечье заживает, но еще предстоит провести различные пластические операции", - процитировал 26 августа Рошаля телеканал "Звезда".

Напомним, что трагедия с ингушской девочкой обнажила не только и не столько проблему адатов и шариата на Кавказе, сколько порок всей государственной системы защиты прав и опеки в целом, делает вывод в своем материале для "Кавказского узла" правозащитник Руслан Парчиев. "Нет ничего странного в том, что именно в Ингушетии, где нарушения прав граждан носят чудовищный характер, в конце концов обнаружился и вскрылся этот гнойник", - отметил правозащитник.