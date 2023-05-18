В доме подозреваемого в истязании ребенка в Ингушетии взорвана граната

18 мая 2023, 10:11

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Неизвестные бросили гранату в дом жителя Малгобека, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки, которая ранее скончалась в больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что 4-летняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в больницу в Малгобекском районе. В отношении ее матери и бабушки было заведено уголовное дело о побоях, позднее мать была арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. 16 мая глава Ингушетии сообщил, что девочка умерла в больнице. Авторы ингушских Telegram-каналов утверждают, что причиной смерти ребенка стало сексуализированное насилие.

Неизвестные ворвались в дом жителя Малгобека, кинули гранату и сделали несколько выстрелов. Пострадавших нет, передал сегодня Telegram-канал Mash.

Житель Малгобека при этом находится в СИЗО, он заподозрен по делу об избиении жительницы Ингушетии. Следствие считает, что ее 4-летняя дочь, возможно, подверглась изнасилованию. Ребенок некоторое время назад скончался в больнице, сказано в публикации.

На 09.45 мск на сайтах следственного управления (СУ) СКР по Ингушетии и МВД по республике нет сообщений об инциденте с гранатой в Малгобеке.

Напомним, 17 мая СУ СКР по Ингушетии заявило о вероятности переквалификации дела о смерти 4-летней девочки по итогам судмедэкспертизы. Представитель главы Ингушетии анонсировал проверки уполномоченного по правам ребенка. При этом власти оставили без комментариев активно обсуждающуюся информацию о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию.

Отметим, что ранее резонанс в Ингушетии вызывали и другие случаи домашнего насилия. Так, жительница Назрани Лейла Гиреева декабре 2022 года сбежала из дома из-за насилия. Силовики отказались возбудить уголовное дело по ее жалобам. 1 февраля Гиреева вернулась в семью.

В систематическом избиении двух племянниц в феврале 2022 года была обвинена жительница Карабулака. В июле 2019 года часть правой руки была ампутирована девочке, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ребенок жил под опекой в семье тети. 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки к шести годам заключения.

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