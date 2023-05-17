Власти проигнорировали вопросы общественности о жертве насилия из Малгобека

17 мая 2023, 23:29

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Переквалификация дела о смерти девочки после избиения возможна по итогам судмедэкспертизы, сообщил сегодня Следком Ингушетии, а представитель главы Ингушетии анонсировал проверки уполномоченного по правам ребенка. При этом власти не комментируют активно обсуждающуюся информацию о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что в больницу в Малгобекском районе в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка. Следователи завели уголовное дело о побоях против ее матери и бабушки, позднее мать была задержана и арестована. 6 мая женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. 16 мая глава Ингушетии сообщил, что девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии после издевательств, умерла в больнице. Авторы ингушских Telegram-каналов утверждают, что причиной смерти ребенка стало сексуализированное насилие, о чем умалчивают власти.

Следствие сообщило о проведении экспертизы

В связи со смертью девочки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщило сегодня управление Следкома по Ингушетии. "Назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства

На экспертизу, предположительно, уйдет один день, сообщил пресс-секретарь СУ СКР по региону Саварбек Дахкильгов. "После заключения эксперта тело передадут для захоронения", - привела его слова газета "Ингушетия". Он добавил, что похороны ребенка пройдут в Малгобеке.

Власти анонсировали проверку уполномоченного по правам ребенка Ингушетии

В республике будут проведены проверки структур, работающих с детьми, сообщила сегодня советник главы Ингушетии по правовым вопросам Юлия Чернышева. В частности органов опеки и попечительства, детских стационарных социальных учреждений, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом news_ingushetii ."Кроме того главой республики поручено провести проверку в отношении уполномоченного по правам ребенка Чахкиевой на предмет исполнения ей служебных обязанностей", - сообщила она.

Детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева после общественного резонанса закрыла возможность комментирования на своей странице в инстаграме*, а позже – и саму страницу, сообщило 5 мая издание "Кавказ.Реалии"**. По данным на 23.07 мск 17 мая страницы Чахкиевой в открытом доступе нет.

Информация о сексуаоизированном насилии не подтверждалась официально

Медработница в одной из клиник в Ингушетии ранее рассказала что при осмотре девочки, когда она поступила в больницу, врачи зафиксировали кровотечение, характерное для сексуализированного насилия - после этого осмотром ребенка уже занимались судмедэксперты. "Судмедэксперты взяли анализы, необходимые для экспертизы о сексуализированном насилии. Анализы брались с половых органов и анального отверстия. У ребенка оно очень расширенное, судмедэксперт считает, что такое невозможно для случая единичного сексуализированного насилия", – приводятся ее слова в той же публикации. Со ссылкой на источники в публикации отмечается, что малгобекская полиция допрашивала мужчин в связи с истязанием девочки.

За историями об изнасиловании уходит в сторону тема систематического насилия в семьях, рассказала в комментарии изданию правозащитница Светлана Анохина. "Ребенок в семье беззащитен, особенно если это патриархальная семья, где все держится на мужчинах и своеобразных пониманиях чести. Вся система направлена на то, чтобы не допустить выхода информации за пределы дома. Предполагается, что семья сама разберется с обидчиком. А если обидчик – это отец или дедушка, то кто же с ним разберется?" - отметила она.

Власти умалчивают, что вместе с умершей девочкой были госпитализированы еще двое детей из этой же семьи - шестилетняя девочка и годовалый мальчик, пишет сегодня сайт "Радио "Свобода"**.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после сообщения о смерти девочки по данным на 23.07 мск 17 мая не делал публикаций в своем Telegram-канале. Следствие также не сообщало о версии сексуального насилия над ребенком.

Ранее "Кавказский узел" писал и о других случаях домашнего насилия в Ингушетии. В декабре 2022 года жительница Назрани Лейла Гиреева пожаловалась на домашнее насилие и "изгнание джиннов". Она сбежала из дома. Полиция отказалась возбудить уголовное дело по ее жалобам. 1 февраля Гиреева вернулась в семью. В феврале 2022 года жительница Карабулака была обвинена в систематическом избиении двух племянниц. В июле 2019 года была госпитализирована в тяжелом состоянии девочка, которой врачи ампутировали часть правой руки. Она жила под опекой в семье тети. 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки, которой после побоев ампутировали руку, к шести годам заключения.

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