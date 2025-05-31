Дошло до суда дело об избиении матерью ребенка в Каспийске

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Прокуратура передала в городской суд Каспийска дело против местной жительницы об избиении трехлетней дочки, в результате которого девочка умерла.

Как писал "Кавказский узел", в дагестанском Каспийске трехлетняя девочка умерла после побоев, нанесенных матерью. Суд арестовал обвиняемую, а органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей.

Жительница Каспийска предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней дочери, в результате которого ребенок погиб (часть 4 статьи 111 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы). Прокуратурой Каспийска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. По версии обвинения, в марте 2025 года женщина, желая наказать свою малолетнюю дочь, нанесла ей многочисленные удары по лицу и голове. Ребенок скончался в реанимационном отделении центральной городской больницы Каспийска. Уголовное дело направлено в Каспийский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

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