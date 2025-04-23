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20:46, 23 апреля 2025

Жительница Каспийска арестована по делу о смерти трехлетней дочери

Жительница Каспийска в зале суда. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Femida_Dagestana/87

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Каспийске отправил под стражу женщину, обвиняемую в избиении трехлетней дочери до смерти. Органы соцзащиты потребовали лишить ее родительских прав на еще трех детей.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля следователи предъявили жительнице Каспийска, трехлетняя дочь которой умерла после побоев, новое обвинение - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы). В суд было направлено ходатайство об аресте обвиняемой.

21 апреля Минздрав сообщил, что трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице. В прокуратуре Дагестана заявили, что у женщины четверо детей. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике, остальные дети переданы под опеку в другую семью.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану. Другие подробности в публикации не приведены.

Женщина арестована на месяц – по 21 мая, решение об этом принял Каспийский горсуд, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана в своем телеграм-канале "Фемида Дагестана".

В приступе ярости нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей малолетней дочери

"Из поступившего в суд материала следует, что обвиняемая, 1996 года рождения, 20 марта 2025 года, будучи на шестом месяце беременности, в приступе ярости нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей малолетней дочери, причинив ей повреждения, от которых ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, скончался спустя месяц в больнице", - говорится в публикации.

Также в производстве суда находится иск органов соцзащиты о лишении родительских прав обвиняемой, у которой на попечении находятся ещё трое детей, отмечается в сообщении.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

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Автор: "Кавказский узел"

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