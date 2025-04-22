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16:14, 22 апреля 2025

Ужесточено обвинение матери умершей после побоев девочки из Каспийска

Наручники. Фото: https://газета-вся-тверь.рф/news/proisshchestviya/v-tverskoy-oblasti-poymali-kurera-skhemy-o-dtp-kotoryy-zabral-u-pensionerki-980-tysyach-rubley/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи предъявили жительнице Каспийска, трехлетняя дочь которой умерла после побоев, новое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и направили в суд ходатайство об ее аресте. 

Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Каспийска, которую жестоко избила мать месяц назад, умерла в больнице, сообщил 21 апреля Минздрав Дагестана. Против матери возбудили уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК России). В прокуратуре Дагестана заявили, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. По словам уполномоченной по правам ребенка в республике Марины Ежовой, дети женщины переданы под опеку в другую семью.

После смерти ребенка следователи предъявили женщине новое обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, говорится в сообщении в Telegram-канале.

Часть 2 статьи 11 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 4, по которой обвинение предъявлено сегодня, - до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, считают Либкан Базаева и Земфира Дзалаева. Патриархальное общество снисходительно относится к насилию и роль мужчин в этих ситуациях решающая, полагает Светлана Анохина.

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Автор: "Кавказский узел"

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