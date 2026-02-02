Минприроды Кубани потребовало более 34 миллиардов с владельцев затонувших танкеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд поступил иск Минприроды Кубани, требующего взыскать с владельцев и фрахтователя затонувших в Черном море танкеров более 34 миллиардов рублей за ущерб природе и убытки краевого бюджета. Очередной иск подан чиновниками на фоне недовольства волонтеров ролью властей в уборке мазута.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года Росприроднадзор подал иски почти на 85 миллиардов рублей к владельцам двух танкеров, которые затонули в Керченском проливе. 13 августа суд удовлетворил иск к ООО "Каматрансойл" (владельцу танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователю танкера "Волгонефть-212") и оштрафовал их почти на 50 миллиардов рублей. Позднее в тот же день суд оштрафовал на 35 миллиардов рублей ЗАО "Волгатранснефть" – владельца второго танкера "Волготранснефть-239". Компания "Каматрансойл" оспорила решение суда, но апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу.

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал счета и все банковские активы владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212". Компания-фрахтователь уже находится в процессе банкротства.

Новый многомиллиардный иск поступил от Минприроды Кубани

Арбитражный суд Кубани принял к производству иск краевого министерства природных ресурсов о взыскании ущерба окружающей среде на 34,2 млрд рублей. Ответчики по иску - ЗАО «Волгатранснефть», ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг», сообщает сегодня "Коммерсант".

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Генпрокуратура, государственное учреждение «Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология"» и Кубанский госуниверситет.

Суд обязал истца представить доказательства, подтверждающие заявленные требования и обоснованность расчета сумм убытков и ущерба. Ответчикам предписано подать письменные мотивированные отзывы на иск с изложением возражений и ссылками на подтверждающие документы, пишет издание.

В августе 2025 года спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Определение о принятии заявления к производству, размещенное на сайте суда, датировано 30 января. В тексте документа указано, что иск подан 26 января. Речь в иске идет о взыскании убытков, причиненных бюджету Краснодарского края, в размере 30 миллионов 725 тысяч рублей, и о взыскании ущерба окружающей среде в размере 34,2 миллиарда рублей.

"Назначить дело к собеседованию и предварительному судебному заседанию на 24.02.2026 г. в 10 час. 30 мин. в помещении суда", - говорится в определении.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Власти требуют компенсаций от компаний на фоне претензий волонтеров к самим чиновникам

Напомним, в 2025 году мэрия Анапы также потребовала в суде от владельцев и фрахтователя танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий экокатастрофы. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей, а в августе она выросла до 647,4 миллиона рублей.

В годовщину крушения танкеров проблема загрязнения пляжей Кубани осталась актуальной Экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани.

В ноябре власти Анапы заявили ходатайство об увеличении исковых требований до 669,2 миллиона рублей, сославшись на оплату муниципальных контрактов на ликвидацию последствий разлива мазута. Суд порекомендовал вместо увеличения суммы возмещения подать новый иск.

При этом волонтеры, участвовавшие в очистке побережья, неоднократно скептически оценивали роль властей в уборке мазута.

Так, 19 декабря 2024 года волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и людей, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря 2024 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Власти сообщили об участии в ликвидации последствий разлива мазута более 850 человек, однако на побережье можно видеть лишь единичных сотрудников "Кубань-Спас", указали в ноябре 2025 года волонтеры, поинтересовавшись, где задействованы основные силы.

Силами волонтеров собрано около половины замазученного песка, о вывозе которого на утилизацию отчитались власти, однако в официальных отчетах работа волонтеров даже не упоминается, указал в октябре 2025 года волонтерский штаб "Дельфины".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".