"Волгатранснефть" не смогла оспорить методику расчета ущерба за разлив мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд признал законной методику расчета, по которой Минприроды Кубани оценило в 34,2 миллиарда рублей ущерб животному миру после разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", в 34,22 миллиарда рублей оценило министерство природных ресурсов Краснодарского края ущерб, нанесенный животному миру после аварии танкеров в Керченском проливе. Помимо этого краевое министерство потребовало взыскать с ответчиков 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края.

Правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.

Краснодарский краевой суд рассмотрел административное дело по иску ЗАО «Волгатранснефть» к министерству природных ресурсов Краснодарского края об оспаривании нормативного правового акта. Истец просил признать недействующей методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, не отнесенным к объектам охоты и рыболовства, и среде их обитания, утвержденную приказом Минприроды Краснодарского края. сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В обосновании иска говорилось, что министерством природных ресурсов Краснодарского края в Арбитражный суд предъявлен иск к ЗАО «Волгатранснефть» о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, а также иным объектам животного мира в размере 34 122 951 673 рубля. Данная сумма рассчитана на основании оспариваемой Методики.

Компания в иске указала, что региональный орган исполнительной власти не вправе устанавливать по своему усмотрению собственное нормативное регулирование по вопросу исчисления размера ущерба, причиненного окружающей среде, так как этот вопрос относится к полномочиям Минприроды России.

Суд установил, что законы не запрещают региональным ведомствам устанавливать размер вреда, который причинен одному из компонентов природной среды, занесенному в Красную книгу субъекта РФ и отказался удовлетворить иск.