13:38, 19 марта 2026

"Волгатранснефть" не смогла оспорить методику расчета ущерба за разлив мазута

Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд признал законной методику расчета, по которой Минприроды Кубани оценило в 34,2 миллиарда рублей ущерб животному миру после разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", в 34,22 миллиарда рублей оценило министерство природных ресурсов Краснодарского края ущерб, нанесенный животному миру после аварии танкеров в Керченском проливе. Помимо этого краевое министерство потребовало взыскать с ответчиков 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края.

Правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.  

Краснодарский краевой суд рассмотрел административное дело по иску ЗАО «Волгатранснефть» к министерству природных ресурсов Краснодарского края об оспаривании нормативного правового акта. Истец просил признать недействующей методику исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, не отнесенным к объектам охоты и рыболовства, и среде  их обитания, утвержденную приказом Минприроды Краснодарского края. сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

В обосновании иска говорилось, что министерством природных ресурсов Краснодарского края в Арбитражный суд предъявлен иск к ЗАО «Волгатранснефть» о возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Краснодарского края, а также иным объектам животного мира в размере 34 122 951 673 рубля. Данная сумма рассчитана на основании оспариваемой Методики.

Компания в иске указала, что региональный орган исполнительной власти не вправе устанавливать по своему усмотрению собственное нормативное регулирование по вопросу исчисления размера ущерба, причиненного окружающей среде, так как этот вопрос относится к  полномочиям Минприроды России.

Суд установил, что законы не запрещают региональным ведомствам устанавливать размер  вреда, который причинен одному из компонентов природной среды, занесенному в Красную книгу субъекта РФ и отказался удовлетворить иск.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
