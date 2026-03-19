11:38, 19 марта 2026

Чиновник Ростехнадзора в Краснодаре осужден на 7 лет за взятки

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный замглавы отдела Ростехнадзора в Краснодаре Алексей Беседин организовал группу для сокрытия нарушений при проверках.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки. 

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор заместителю начальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального транспорта Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Алексею Беседину. Чиновника признали виновным в коррупционных преступлениях, цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.

Суд назначил Алексею Беседину наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на семь лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По версии обвинения, Беседин организовал преступную группу и получал вознаграждение за сокрытие нарушений, выявленных во время проверок. Всего он получил не менее 13 взяток на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Беседина признали виновным по всем пунктам обвинения: получение взятки в особо крупном размере, покушение на получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство, уточняет ТАСС.

Напомним, что ранее Следком возбудил дело против трех судей из Ставропольского края. Главный фигурант - Михаил Хрипунов, бывший зампред Ставропольского краевого суда, которого следствие обвиняет в получении взятки. Артем Сергеев, бывший зампред Невинномысского городского суда, и Тимур Набоков, бывший судья Октябрьского районного суда Ставрополя, проходят по делу как посредники во взяточничестве.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

+49 157 72317856
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
