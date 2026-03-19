Чиновник Ростехнадзора в Краснодаре осужден на 7 лет за взятки
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Осужденный замглавы отдела Ростехнадзора в Краснодаре Алексей Беседин организовал группу для сокрытия нарушений при проверках.
Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд в Махачкале арестовал на два месяца бывшего министра строительства Дагестана Артура Сулейманова по делу о получении взятки.
Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор заместителю начальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтеперерабатывающей промышленности и магистрального транспорта Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Алексею Беседину. Чиновника признали виновным в коррупционных преступлениях, цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы судов Краснодарского края.
Суд назначил Алексею Беседину наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на семь лет. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
По версии обвинения, Беседин организовал преступную группу и получал вознаграждение за сокрытие нарушений, выявленных во время проверок. Всего он получил не менее 13 взяток на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Беседина признали виновным по всем пунктам обвинения: получение взятки в особо крупном размере, покушение на получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство, уточняет ТАСС.
Напомним, что ранее Следком возбудил дело против трех судей из Ставропольского края. Главный фигурант - Михаил Хрипунов, бывший зампред Ставропольского краевого суда, которого следствие обвиняет в получении взятки. Артем Сергеев, бывший зампред Невинномысского городского суда, и Тимур Набоков, бывший судья Октябрьского районного суда Ставрополя, проходят по делу как посредники во взяточничестве.
