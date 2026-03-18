15:51, 18 марта 2026

Следком возбудил дело против трех судей из Ставропольского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный фигурант — Михаил Хрипунов, бывший зампред Ставропольского краевого суда, которого следствие обвиняет в получении взятки. Артем Сергеев, бывший зампред Невинномысского городского суда, и Тимур Набоков, бывший судья Октябрьского районного суда Ставрополя, проходят по делу как посредники во взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", в феврале было возбуждено дело против судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по фактам подготовки к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток против трех судей в отставке из Ставропольского края. 

"Председателем Следкома РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова и заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева", - сказала ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и некий Сергей Михайлов выступили посредниками, предложив Хрипунову взятки в 1 миллион и 3 миллиона рублей. Деньги предназначались за изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест двоим фигурантам других уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд не удовлетворил ходатайства защиты, поэтому средства переданы не были. Кроме того, в декабре 2023 года Набоков через посредника Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение иска о взыскании долга. А в июле 2024 года Хрипунов при посредничестве Михайлова и Набокова взял 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения суда по гражданскому делу.

Посредники Сокуренко и Михайлов задержаны - Михайлов заключен под стражу. Сокуренко отправлен судом под домашний арест, цитируют слова Петренко «Ведомости». 

Михаил Хрипунов уволился в отставку после 30 лет службы, пишет РАПСИ. Ранее он явился на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), отправив письменные возражения, в которых оспаривал факт совершения им преступлений, а также выразил сомнения в достоверности полученных доказательств. В письменных возражениях он заявил, что следствием не были собраны достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела, сообщал РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

+49 157 72317856
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:15, 13 марта 2026
Заключенный колонии на Ставрополье обвинен в экстремизме
Бакир Мустафаев, отец Халита Мустафаева. Скриншот видео Команда против пыток https://www.youtube.com/watch?v=weDrPAvqP9Y
17:45, 11 марта 2026
Суд на Ставрополье обязал выплатить компенсацию родным Халита Мустафаева
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Подросток в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:43, 11 марта 2026
Ставрополец осужден за оправдание терроризма
Подростки поджигают релейный шкаф. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 11 марта 2026
За период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18 марта 2026, 13:59
Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 марта 2026, 12:04
Два ребенка получили ранения при воздушной атаке в Адыгее

Поврежденный медцентр в Краснодаре. 18 марта 2026 г. Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
18 марта 2026, 09:11
Здание медцентра повреждено в Краснодаре при ударе БПЛА

Администрация Краснодара. Фото: freemedia.io
17 марта 2026, 21:52
Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
