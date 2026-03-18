Следком возбудил дело против трех судей из Ставропольского края

Главный фигурант — Михаил Хрипунов, бывший зампред Ставропольского краевого суда, которого следствие обвиняет в получении взятки. Артем Сергеев, бывший зампред Невинномысского городского суда, и Тимур Набоков, бывший судья Октябрьского районного суда Ставрополя, проходят по делу как посредники во взяточничестве.

Как писал "Кавказский узел", в феврале было возбуждено дело против судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Глава СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по фактам подготовки к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток против трех судей в отставке из Ставропольского края.

"Председателем Следкома РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова и заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева", - сказала ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и некий Сергей Михайлов выступили посредниками, предложив Хрипунову взятки в 1 миллион и 3 миллиона рублей. Деньги предназначались за изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест двоим фигурантам других уголовных дел. Хрипунов согласился, но суд не удовлетворил ходатайства защиты, поэтому средства переданы не были. Кроме того, в декабре 2023 года Набоков через посредника Евгения Сокуренко получил 50 тысяч рублей за удовлетворение иска о взыскании долга. А в июле 2024 года Хрипунов при посредничестве Михайлова и Набокова взял 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения суда по гражданскому делу.

Посредники Сокуренко и Михайлов задержаны - Михайлов заключен под стражу. Сокуренко отправлен судом под домашний арест, цитируют слова Петренко «Ведомости».

Михаил Хрипунов уволился в отставку после 30 лет службы, пишет РАПСИ. Ранее он явился на заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), отправив письменные возражения, в которых оспаривал факт совершения им преступлений, а также выразил сомнения в достоверности полученных доказательств. В письменных возражениях он заявил, что следствием не были собраны достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела, сообщал РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева была признана виновной в получении взятки в крупном размере и приговорена к 10 годам колонии общего режима.