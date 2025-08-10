Разлив мазута близ Анапы сказался на состоянии водорослей и мидий
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ученые субтропического центра РАН по результатам исследования прибрежных вод, затронутых разливом мазута, сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.
Как писал "Кавказский узел", власти заверяют, что следов мазута не найдено в рыбе, выловленной в Черном море после масштабного загрязнения акватории нефтепродуктами. Употреблять в пищу морепродукты и рыбу, добытые в зоне загрязнения, в ближайшее время небезопасно, указывают экологи. Экологи усомнились в заявлениях о безвредности черноморской рыбы.
В марте Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что восстановлен рыбный промысел в Азово-Черноморском бассейне. Там с начала года выловили 10,8 тысячи тонн рыбы - на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Субтропический научный центр РАН провел комплексные эколого-геохимические изыскания прибрежной зоны Черного моря, пострадавшей от разлива мазута в Керченском проливе. Исследования в конце июля проводились в Анапе, поселке Витязево, станице Благовещенской, на мысе Большой Утриш, там же, где и ранее, в феврале.
Концентрации нефтепродуктов в морской воде на данный момент не превышают предельно допустимых концентраций (ПДК). Выявленные в феврале 2025 года высокие концентрации нефтепродуктов (в 1,7 раза выше ПДК и в 13 раз выше фона) в прибрежной акватории поселка Витязево снизились в 2,2 раза, сообщается на сайте центра.
Специалисты оценили состояние сообществ макроводорослей, по их словам, в целом они показали отсутствие существенных изменений их видового разнообразия и флористического состава. В наиболее чистой зоне прибрежной акватории заповедника Утриш по-прежнему отмечается максимальное биоразнообразие макроводорослей и их хорошее жизненное состояние. Здесь, а также вблизи мыса Большой Утриш, в ходе нынешней экспедиции впервые обнаружены красные водоросли Филлофора и Лауренсия, которые обитают исключительно в чистых водах.
В прибрежных водах станицы Благовещенской обнаружены свободно живущие макроводоросли, не выявленные в феврале этого года.
Однако загрязнение мазутом сказалось на химическом составе макроводорослей. "Исследования февраля 2025 года выявили значительное накопление химических элементов водорослями. Кроме того, изученные в июле 2025 года сообщества мидий в зоне разлива мазута (поселок Витязево) показали существенное (примерно в 2,5 раза) снижение численности женских особей по сравнению с мужскими, что свидетельствует о негативном воздействии мазутного загрязнения на эти организмы. В прибрежной акватории заповедника Утриш в аналогичных сообществах наблюдается соотношение женских и мужских особей 1:1, что соответствует их естественному нормальному состоянию", - констатировали ученые.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
